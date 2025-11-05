Alertan por estafa con criptomonedas; así operan y recomendaciones

Las estafas son cada vez más comunes y por ello, la Policía Cibernética emitió una alerta a la ciudadanía sobre el uso de criptomonedas como medio de pago y oportunidades de inversión, aquí te decimos cómo operan y qué debes hacer para evitar ser víctima de este fraude.

¿Cómo funciona la estafa de criptomonedas?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se ha detectado un incremento en los casos de fraude con supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas y transacciones digitales.

Estas prácticas se presentan como negocios altamente rentables, seguros y con retorno inmediato pero solo buscan obtener recursos económicos o sustraer información personal.

El uso de las criptomonedas ha aumentado considerablemente y es una alternativa digital para realizar transacciones e inversiones ; sin embargo, los ciberdelincuentes usan las redes sociales para vender una idea de negocio a las personas pero las estafan.

Recomendaciones para evitar ser fraude con criptomonedas

Por ello, las autoridades hacen un llamado para que las personas que hayan sido víctimas de esta situación denuncien y también emitieron recomendaciones para evitar caer en este fraude:



Consulta fuentes oficiales y verifica los datos con un asesor financiero certificado y haz una investigación a fondo antes de invertir.



y haz una investigación a fondo antes de invertir. No actúes bajo presión o urgencia, ya que los estafadores



Desconfía de influencers o supuestos expertos que promocionan inversiones milagrosas, muchos de estos pueden estar pagados o ser falsos.



muchos de estos pueden estar pagados o ser falsos. Protege tus claves y billeteras digitales, lo mejor es utilizar la verificación de dos pasos, evita guardar contraseñas y nunca las compartas con nadie.



de dos pasos, evita guardar contraseñas y nunca las compartas con nadie. No descargues aplicaciones sospechosas y evita ingresar a enlaces desconocidos o no oficiales pues en muchos casos los delincuentes distribuyen aplicaciones falsas para robar datos.

Puedes solicitar orientación o realizar una denuncia a la Unidad de Policía Cibernética en el número 55 5242 5100 extensión 5086, al correo electrónico policía.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o a través de las redes sociales de la SSC.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía sobre el uso de #Criptomonedas al ser utilizadas como medio de pago en supuestas oportunidades de inversión. No actúes bajo presión, verifica e investiga a fondo antes invertir 🪙💰💻#CiberSeguridadSSC pic.twitter.com/w10F5J1Shq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 5, 2025

