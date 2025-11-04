¡Imparable! La Granja VIP con Adal Ramones rompe récord y ya lo vieron más de 36 millones de personas

La Granja VIP es la mejor apuesta de TV Azteca para cerrar el 2025. Su primer reality 24/5 en colaboración con Fremantle, Disney Plus y TikTok ha roto récords de audiencia.

Con Adal Ramones a la cabeza, el equipo de La Granja VIP, desde la producción, hasta los conductores y el elenco han logrado colocarse en el gusto del público mexicano. De tal manera que 36 millones de personas lo han visto.

“Mi estrategia es jugar con el corazón”: César Doroteo revela que sí cree en las alianzas en La Granja VIP [VIDEO] El influencer conocido como Teo llega a La Granja VIP dispuesto a hacer amistades que lo ayuden a convertirse en uno de los finalistas del reality de TV Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

TV Azteca rompe récord con su nuevo reality 24/7

A través de sus redes sociales, Benjamin Salinas Sada, hijo del magnate y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, celebró en redes sociales el éxito de La Granja VIP.

¡En @Azteca estamos viviendo un momento histórico!@lagranjavipmx continúa rompiendo récords de audiencias: 36 millones de televidentes, 800 millones de views y más de 85 millones de votos.



Gracias a todos los colaboradores que están haciendo esto posible y, sobre todo, a… pic.twitter.com/K2LBRHIAzO — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) November 4, 2025

El también empresario festejó que la apuesta de la televisora del Ajusco resultó un éxito en el gusto de televidentes y de internautas, pues La Granja VIP 2025 también es un fenómeno en redes sociales.

"¡En TV Azteca estamos viviendo un momento histórico!”, escribió el vicepresidente de TV Azteca.

De acuerdo con el hijo de Salinas Pliego, el reality logró cifras históricas: 36 millones de televidentes, 800 millones de views y más de 85 millones de votos.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP?

Durante la Gala de Eliminación de la sábado 2 de noviembre, los votos del público salvaron a Eleazar Gómez, a Lis Vega y a Kike Mayagoitia, por lo que el tercer eliminado fue OMAHI.

Durante el lunes de elección de Capataz, OMAHI se presentó en el programa en vivo para revelar el contenido de su legado. El influencer colocó el nombre de Lola Cortés, quien se convirtió en la primera nominada de la cuarta semana de La Granja VIP.

Este Martes de Duelo conoceremos al segundo nominado y el Viernes de Traición conoceremos a los nominados definitivos, entre los cuáles se encontrará el siguiente eliminado del reality.

¿Cómo votar por mi favorito en la Granja VIP?

Si quieres apoyar a tu granjero favorito, no olvides que puedes votar desde tu celular simplemente siguiendo estos sencillos pasos:

Entra a la cuenta de Instagram de La Granja VIP

de Busca en las stories la que diga “Vota aquí por tu granjero favorito”

Da clic en el enlace y vota por tu favorito

Recuerda que cuentas con 10 puntos que puedes repartir como tú quieras. No olvides que se trata de votos positivos, es decir, que votas por quien deseas que se quede.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

