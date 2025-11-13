Cómo proteger tu árbol de Navidad de tu gato

Los gatos son mascotas adorables, pero también pueden ser muy traviesos y en la temporada decembrina es muy común que quieran jugar con el árbol de Navidad y hasta lleguen a tirarlo, pero aquí te damos algunos tips para evitar que esto suceda.

¿Qué hacer para que tu gato no juegue con el árbol de Navidad?

De acuerdo con el sitio web Animal Friends, lo más recomendable es que cuando el gato intente abalanzarse hacia el árbol distraerlo con otro juguete para que su atención se enfoque en otra cosa.

También es importante evitar que el árbol de Navidad esté cerca de un mueble donde el gato pueda subirse y merodear o explorar.

En la actualidad existen algunos repelentes que ayudan a que los gatos se alejen de lugares que no quieres, puedes utilizar una mezcla de cítricos, agua y vinagre o cáscaras de cítricos.

Lo más importante es tomar en cuenta que el árbol y todos sus adornos pueden generarle un problema de salud grave al gato en caso de comerlo o masticarlo. Algunas personas optan por poner otro tipo de adornos o simplemente colocar un árbol de pared con escarcha lejos del alcance de los michis.

¿Por qué los gatos juegan con el árbol de Navidad?

Los gatos se sienten atraídos por los árboles debido a la combinación de factores como su instinto, curiosidad natural y la necesidad de estimulación física.

Los gatos son muy curiosos y les gusta investigar cualquier objeto nuevo y el árbol esta lleno de luces, colores y texturas, por ello les parece fascinante.

Las ramas se mueven, las luces brillan, las guirnaldas cuelgan como serpientes por lo que los árboles de Navidad se asemejan a presas y despiertan su instinto cazador.

