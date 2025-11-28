¡Larga vida a los lomitos! Así es la pastilla antienvejecimiento para perritos avalada por la FDA

El perro es considerado el mejor amigo del hombre y cada vez es más común la adopción de mascotas, y para que pases más años junto a tu lomito, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó una pastilla para extender la vida de los perros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fármaco antienvejecimiento para perros consigue aprobación condicional de la FDA

Se trata de LOY-002 , que ha recibido la aprobación condicional de la FDA por expectativa razonable de eficacia, lo que lo convierte en uno de los medicamentos para la longevidad más importantes.

El objetivo de Loyal es desarrollar medicamentos seguros y accesibles que ayuden a los perros con las enfermedades que afectan su calidad de vida.

El periodo de aprobación condicional tiene un duración de hasta cinco años mientras se llevan a cabo estudios adicionales para demostrar su eficacia.

No se puede comercializar el medicamento hasta que no se haya presentado y aprobado que:

Es eficaz y prolonga la vida de los perros.

Es seguro para los perros y todos los efectos secundarios están bien comprendidos y documentados.

Se puede fabricar con una calidad alta constante y a gran escala.

¿Qué perros pueden usar este medicamento?

La empresa esta buscando la aprobación de la FDA para perros de más de 10 años con un peso mínimo de 6.3 kilos, pues algunos estudios han revelado que la salud metabólica se deteriora con la edad y esto favorece una mayor incidencia de enfermedades.

Antes de participar en el ensayo, intentábamos minimizar el dolor y el sufrimiento de los perros a medida que envejecían, aunque no había muchas opciones eficaces… Lo que más entusiasma a la gente [sobre LOY-002] es la posibilidad de darle a su perro algo que lo mantenga con vida por más tiempo -Cat Arthur, investigadora principal del Hospital Veterinario Baycrest en St. Petersburg, Florida.

Las personas que estén interesadas en conocer más sobre este fármaco y quieren que su mascota forme parte del estudio pueden ingresar al siguiente enlace .

Partido Verde va contra venta de mascotas [VIDEO] Se presentará en el Congreso de CDMX una iniciativa para prohibir la venta de animales de compañía en tiendas físicas, al considerar que su exhibición en jaulas vulnera el bienestar de los seres sintientes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.