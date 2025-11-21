¿Cuál será el horario de Walmart en EUA en Thanksgiving Day?

Las ofertas del Black Friday 2025 ya están activas en Walmart , pero muchos compradores aún se preguntan si podrán acudir a las tiendas para adquirir algún ingrediente de última hora, completar la cena o incluso aprovechar la cena de Thanksgiving de Walmart por $40 dólares.

Mientras que cadenas como Costco y Target cerrarán sus puertas, la gran duda que tienen muchos compradores es si estará Walmart abierto el miércoles previo y durante el esperado feriado.

¿Estará abierto Walmart en el Thanksgiving Day 2025?

Walmart ha confirmado que permanecerá cerrado el jueves 27 de noviembre de 2025, fecha oficial del Thanksgiving Day . Aunque la compañía opera la mayoría de los feriados federales, mantiene esta excepción desde 2020, cuando su director ejecutivo, John Furner, decidió reservar el día para que los empleados pudieran pasarlo con sus familias.

El minorista retomará sus operaciones el Viernes Negro, el 28 de noviembre, con apertura desde las 6:00 am., uno de los días de mayor tráfico de compras del año.

¿Qué otros feriados cierra Walmart?

De acuerdo con North Jersey , la cadena solo cierra en dos días feriados al año:



Día de Acción de Gracias

Navidad

En Nochebuena (24 de diciembre), la mayoría de las tiendas cierran a las 6:00 pm. No obstante, los horarios pueden variar según la ubicación y el estado en el que se encuentre, por lo que se recomienda verificar el horario específico mediante la app de Walmart o el buscador de tiendas.

El horario comercial de Walmart

El horario comercial estándar de Walmart es de 6:00 am a 11:00 pm, de lunes a domingo. Sin embargo, servicios como farmacia, óptica, telefonía móvil y las ubicaciones adaptadas para personas con sensibilidad sensorial pueden operar con horarios distintos.

Además, aunque las tiendas físicas cierran en Thanksgiving y Navidad, la plataforma Walmart.com permanece disponible 24/7, permitiendo comprar en línea productos, ofertas del Black Friday y artículos de supermercado desde cualquier lugar.

A próposito del Black Friday 2025 , los miembros de Walmart+ cuentan además con acceso preferencial a las ofertas del evento, tanto en tiendas como en línea.

