Así es como Roblox y Free Fire captan a menores para trata de personas

Roblox y Free Fire son dos de los juegos en línea más populares entre los menores de edad, desafortunadamente, esto no pasó desapercibido para los criminales que lograron aprovecharse de la popularidad de los videojuegos para captar a menores de edad para trata de personas.

La posibilidad que brindan este tipo de juegos en línea para crear un primer contacto con niños, niñas y adolescentes, le permite a los criminales establecer vínculos más íntimos. Te contamos los detalles.

Roblox está experimentando con notificaciones de advertencia cuando alguien comparte información personal en el chat de Roblox.

Además, por infringir las reglas no podrás enviar mensajes, y si vuelves a romperlas podrías perder el acceso a tu cuenta.

Modus operandi de agresores en juegos en línea

De acuerdo con expertos en ciberseguridad, el contacto con los menores a través de los juegos en línea como Roblox y Free Fire, le permite a los criminales hacer un estudio detallado de sus víctimas.

Los agresores crean perfiles falsos, se ganan la confianza de los menores, establecen un vínculo cercano y, tras un tiempo, logran trasladar la conversación a otras redes sociales como Instagram, Meta, X o Facebook que les permita obtener información personal de los menores como la dirección de su escuela, de su casa, los horarios en lo que se encuentran solos en casa o el tiempo que pasan jugando videojuegos, así como datos de sus padres, entre otras cosas.

Con esta información, los agresores analizan si su víctima tiene algún conflicto económico o personal para poder crear un vínculo emocional. De esta manera, analizan si los menores son aptos para trata de personas o abuso sexual.

De acuerdo con expertos, las víctimas de trata de personas a través de juegos en línea tienen edades entre los 7 y 18.

Casos reales y demandas en contra de Roblox

Se han reportado casos reales de menores que han sido localizados tras ser contactados por redes criminales a través de estas plataformas.

La plataforma Roblox ha recibido demandas, como la de la fiscal general de Luisiana y la de una madre en Estados Unidos, bajo la acusación de no tener medidas de seguridad eficientes que prevengan la explotación infantil y el grooming.

Recomendaciones de seguridad en juegos en línea

Debido al peligro real que corren niños, niñas y adolescentes en juegos en línea como Roblox y Free Fire, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones a los padres de familia:

Supervisar las interacciones y los juegos de sus hijos

Activar controles parentales

Desactivar chats y cámaras

Educar a los menores sobre los peligros de compartir datos personales en línea

Ahora que ya conoces cuál es el modus operandi de este tipo de redes de delincuencia, te recomendamos seguir los consejos de los expertos para evitar que tus hijos o hijas sean víctimas de trata a través de los juegos en línea.

