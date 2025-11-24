VIDEO: La trágica muerte del piloto Lurrique Ferrari en accidente durante show de Hot Wheels

¡Luto en Hot Wheels! El piloto Lurrique Ferrari murió en un terrible accidente mientras realizaba una de sus acrobacias durante un show en el parque Beto Carrero World (Penha, Santa Catarina).

El trágico momento quedó grabado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Te contamos los detalles.

Captan el accidente fatal del piloto Lurrique Ferrari

La tarde del sábado, cientos de espectadores se encontraban disfrutando del espectáculo Hot Wheels Epic Show en el que participaba el experimentado piloto Lurrique Ferrari.

Luto: Morre o piloto Lurrique Ferrari, que sofreu um grave acidente durante o espetáculo Hot Wheels Epic Show no Beto Carrero World, em Penha(SC)Ele perdeu a vida realizando um grande sonho: O de trabalhar no maior parque temático da América Latina. pic.twitter.com/1x4WBEFBmO — Vilson C Fernandes Goda(VIC) (@VCFGoda) November 24, 2025

Ferrari era un reconocido integrante del equipo oficial del espectáculo de Hot Wheels, quien era ampliamente reconocido por su precisión en las complicadas maniobras que se realizan en el espectáculo. No obstante, su pericia no impidió que perdiera el control y falleciera de forma trágica tras estrellar su vehículo en una de las rampas.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede apreciar el momento justo en el que Ferrari pierde el control de su vehículo, mientras intentaba ejecutar un salto entre dos rampas.

¿Qué le pasó al piloto Lurrique Ferrari?

Según reportes preliminares, a pesar de que Lurrique Ferrari manejaba a la perfección esta acrobacia, al parecer, la motocicleta perdió fuerza en el aire por lo que se quedó corta en la trayectoria del saltó.

El piloto no logró alcanzar la segunda rampa y, de acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes, terminó por impactar su rostro en la rampa. Además, tras el impacto, el piloto de Hot Wheels cayó desde una altura de 8 metros.

Tras la tremenda caída, Lurrique Ferrari sufrió un trauma craneoencefálico severo, quien a pesar de ser trasladado de inmediato y atendido de emergencia en el Hospital Marieta Konder Bornhausen, falleció solo unas horas después.

Este fue el primer accidente fatal que ha ocurrido en el Hot Wheels Epic Show, que se presenta desde 2019.

