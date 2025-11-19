Ve por tu árbol y esferas a la Expo Navidad Forestal 2025 en Edomex

¡La Navidad 2025 ya llegó! Si quieres el árbol navideño natural más frondoso y las esferas más originales sin gastar una fortuna, tienes que ir a la Expo Navidad Forestal 2025 en el Estado de México (Edomex).

Este evento se ha convertido en la mejor opción para comprar adornos navideños a precios insuperables y apoyar a productores locales. Te contamos cómo llegar desde la CDMX y por qué esta Villa Navideña es la más visitada para iniciar la decoración del hogar. ¡Apresúrate, porque se acaban!

¿Dónde comprar esferas y árbol de Navidad a precios insuperables?

Si estás buscando árboles navideños naturales y esferas originales, de alta calidad, la Expo Navidad Forestal 2025 es el mejor destino en el Valle de México. Este evento, organizado por productores del Edomex, garantiza que los pinos son recién cortados y que provienen de plantaciones sustentables. Ahí podrás elegir tu propio árbol de Navidad con el tamaño perfecto para tu hogar y hermosas Nochebuenas para decorar.

Invita Gobierno del EdoMéx a la Expo Navidad Forestal 2025, ¡Adquiere adornos y tu Arbolito Natural! https://t.co/uFOGxbCICp pic.twitter.com/fGGCpgKXhg — María Trinidad Orozco Romo (@zonacritica17) November 16, 2025

Además de los pinos, en la Expo Navidad Forestal podrás encontrar gran variedad de esferas , coronas, piñatas, luces y adornos navideños artesanales a precios de productor, que son mucho más bajos que los que pueden encontrar en tiendas departamentales o centros comerciales.

Cómo llegar a la Expo Navidad Forestal 2025 desde la CDMX

La Expo Navidad Forestal 2025 se instalará en el Parque Bicentenario de Metepec, en la siguiente ubicación y horario:

Sede: Parque Canino del Parque Ambiental Bicentenario, en Metepec, Edomex

Fechas: Del 14 de noviembre al 14 de diciembre

Horario: De 10:00 a 21:00 horas.

Precio: Entrada totalmente gratuita

¿Cuál es el verdadero significado del árbol de Navidad y las esferas?

El árbol de Navidad que compras en la Expo Navidad Forestal 2025 tiene un profundo significado que trasciende la simple decoración. Históricamente, el pino (un árbol perenne) representaba la vida eterna y la promesa de un nuevo año. Su forma triangular se asocia a la Santísima Trinidad, y su colocación en el hogar simboliza la unión familiar durante las fiestas decembrinas.

Por su parte, las esferas que adornan tu árbol de Navidad tienen su origen en las manzanas que se colgaban en los primeros árboles decorados. Estas manzanas representaban el fruto prohibido del Jardín del Edén. Con el tiempo, fueron sustituidas por las esferas de cristal o plástico, simbolizando los dones de Dios que se reciben: sabiduría, entendimiento, piedad, fortaleza, entre otros.

Ahora que ya conoces dónde puedes conseguir los mejores precios, consigue el árbol de Navidad perfecto, las esferas más originales y los adornos navideños más hermosos creados por artesanos mexiquenses.

