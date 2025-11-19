Fecha de la primera posada de 2025 previo a Navidad

Ya falta poco para que comiencen las vacaciones por las fiestas decembrinas y las posadas son una tradición mexicana y en adn Noticias te decimos cuándo es la primera y todo lo que debes saber sobre estas celebraciones llenas de color y alegría.

¿Cuándo es la primera posada?

Ya falta muy poco para poder disfrutar del poche, la piñata y toda la comida navideña y de acuerdo con el calendario cristiano se deben realizar nueve posadas y la primera se debe llevar a cabo el 16 de diciembre.

Es decir que del 16 al 24 de diciembre se llevan a cabo las posadas en México y así el 25 de diciembre se celebra Navidad.

Origen de la posadas

Según la historia, las posadas llegaron con la conquista española y fueron cambiando la tradición de los aztecas que celebraban el Panquetzaliztli que es la llegada de su Dios Huitzilopochtli.

La celebración comenzaba el 6 de diciembre y duraba 20 días, se colocaban banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Con la llegada de los españoles comienzan los festejos llamados "misas de aguinaldo" que se realizan del 16 al 24 de diciembre y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad que hoy conocemos como Pastorelas.

La forma de celebrar las posadas ha ido cambiando pero se caracterizan por el color, los cantos, las bebidas y la comida tradicional como antojitos, buñuelos, ponche, velas, aguinaldos y piñatas. Los niños, jóvenes y adultos se unen para pedir posada y festejar que alguien les abrió la puerta y les brindó alojamiento. Además de comer y divertirse, lo más importante es celebrar en familia y con amigos.

