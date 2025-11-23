¡Adiós! El sexto eliminado que deja la Granja VIP hoy 23 de noviembre

La sexta semana en La Granja VIP estuvo llena de polémica. La semana empezó fuerte con una discusión entre Alfredo Adame y La Bea, que afortunadamente limaron asperezas durante la fiesta del viernes.

Además, las decisiones de Sergio Mayer Mori, el Viernes de Traición, ocasionó que Teo, La Bea y, sobre todo, Kim Shantal estuvieran enojados con él. Finalmente, durante la fiesta del viernes, Teo y Eleazar Gómez protagonizaron otra pelea. Al final de la semana, los nominados eran: Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Kim Shantal, quien fue el legado de Manola Díez, Cesar Doroteo y Alfredo Adame. Tras lo ocurrido, el público tuvo que tomar una difícil decisión al elegir al eliminado de la sexta semana de La Granja VIP . El eliminado de la sexta semana es Kike Mayagoitia.

¿Quiénes son los peones de la séptima semana?

Luego de las votaciones de los granjeros durante la Gala de Eliminación de este domingo 23 de noviembre, los peones de la séptima semana serán:

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer

Alberto del Río, ‘El Patrón’

Kim Shantal

El público eligió al sexto eliminado de la Granja VIP

Luego de una semana complicada, el público realizó más de 70 mil votos para salvar a sus granjeros favoritos. El granjero al que no le alcanzaron los votos para seguir en La Granja VIP fue:

Kike Mayagoitia es el sexto eliminado de la Granja VIP.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP que quedan en la competencia?

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

César Doroteo

Lis Vega

La Bea

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Si quieres votar por tu granjero favorito, debes esperar hasta el miércoles; sin embargo, es importante recordar que puedes votar hasta el domingo. Para votar sigue estos pasos:

Da click al siguiente

ENLACE

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero o granjera favorita! Y, no te pierdas este martes 25 de noviembre la entrevista con el sexto eliminado en La Granja VIP, en punto de la 1 p.m.

