Antes del Black Friday: El súper kit de Xiaomi con reloj inteligente y powerbank que cuesta menos de 1,800 pesos
Descubre el precio, las 3 MSI y los detalles técnicos del kit de Xiaomi que ya está en promoción. Ojo: la promesa del GPS no es del todo cierta.
Antes del Black Friday 2025 , Liverpool ofrece un kit de Xiaomi con el smartwatch Redmi Watch 5 Active con un precio promocional de mil 798 pesos.
La oferta viene con diferentes opciones de pago para adaptarse a varios presupuestos: con tarjetas Liverpool se puede pagar en tres mensualidades sin intereses (MSI) de 599.33 pesos, mientras que en otras tarjetas hay opción de hasta tres MSI.
También se menciona la posibilidad de pagar en seis meses sin intereses, con mensualidades de 299.67 pesos.
Responde al llamado. Disfruta de hasta 40% de descuento en celulares. https://t.co/GExj2NdloW pic.twitter.com/apw4TIC1Nd— Liverpool México (@liverpoolmexico) November 14, 2025
El súper kit incluye grandes beneficios
El paquete está compuesto por tres artículos:
- Powerbank Sabala de 10,000 mAh
- Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active
- Audífonos inalámbricos G-Tide L21
La propuesta es una opción práctica tanto para uso personal como para regalo anticipado de Navidad.
¿Qué ofrece el Redmi Watch 5 Active?
Aunque en la oferta aparece “con GPS”, es importante notar que esta versión en realidad no incluye GPS integrado, según las especificaciones oficiales de Xiaomi; no obstante, te recomendamos preguntarle a tu vendedor.
Algunos puntos clave del reloj:
- Tiene una pantalla LCD de 2 pulgadas con resolución de 320 × 385 píxeles
- Su batería es bastante duradera: hasta 18 días de uso típico con una capacidad de 470 mAh
- Viene con HyperOS como sistema operativo y se conecta vía Bluetooth 5.3 para llamadas y notificaciones
- Tiene resistencia al agua con certificación de hasta 5 ATM (sumergible), lo que lo hace apto para natación o lluvia ligera
- Sensores: frecuencia cardíaca, SpO₂ (oxígeno en sangre) y acelerómetro para registrar actividad física y salud
- Su peso es ligero, solo 30.6 g sin la correa
Ventajas y consideraciones antes del Black Friday
Dado que el Black Friday está cerca, esta oferta de Xiaomi puede ser una buena oportunidad para quien busca un smartwatch funcional, económico y con buen equilibrio entre batería y funciones de salud.
