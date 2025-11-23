Antes del Black Friday: El súper kit de Xiaomi con reloj inteligente y powerbank que cuesta menos de 1,800 pesos

Antes del Black Friday 2025 , Liverpool ofrece un kit de Xiaomi con el smartwatch Redmi Watch 5 Active con un precio promocional de mil 798 pesos.

La oferta viene con diferentes opciones de pago para adaptarse a varios presupuestos: con tarjetas Liverpool se puede pagar en tres mensualidades sin intereses (MSI) de 599.33 pesos, mientras que en otras tarjetas hay opción de hasta tres MSI.

También se menciona la posibilidad de pagar en seis meses sin intereses, con mensualidades de 299.67 pesos.

El súper kit incluye grandes beneficios

El paquete está compuesto por tres artículos:



Powerbank Sabala de 10,000 mAh

de 10,000 mAh Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Audífonos inalámbricos G-Tide L21

La propuesta es una opción práctica tanto para uso personal como para regalo anticipado de Navidad.

¿Qué ofrece el Redmi Watch 5 Active?

Aunque en la oferta aparece “con GPS”, es importante notar que esta versión en realidad no incluye GPS integrado, según las especificaciones oficiales de Xiaomi; no obstante, te recomendamos preguntarle a tu vendedor.

Algunos puntos clave del reloj:



Tiene una pantalla LCD de 2 pulgadas con resolución de 320 × 385 píxeles

con resolución de 320 × 385 píxeles Su batería es bastante duradera : hasta 18 días de uso típico con una capacidad de 470 mAh

: hasta 18 días de uso típico con una capacidad de 470 mAh Viene con HyperOS como sistema operativo y se conecta vía Bluetooth 5.3 para llamadas y notificaciones

y se conecta vía Bluetooth 5.3 para llamadas y notificaciones Tiene resistencia al agua con certificación de hasta 5 ATM (sumergible), lo que lo hace apto para natación o lluvia ligera

con certificación de hasta 5 ATM (sumergible), lo que lo hace apto para natación o lluvia ligera Sensores: frecuencia cardíaca , SpO₂ (oxígeno en sangre) y acelerómetro para registrar actividad física y salud

, SpO₂ (oxígeno en sangre) y acelerómetro para registrar actividad física y salud Su peso es ligero, solo 30.6 g sin la correa

Ventajas y consideraciones antes del Black Friday

Dado que el Black Friday está cerca, esta oferta de Xiaomi puede ser una buena oportunidad para quien busca un smartwatch funcional, económico y con buen equilibrio entre batería y funciones de salud.

