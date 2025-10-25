Huawei 80 Ultra, iPhone 17 Pro Max y Pixel 10 Pro: ¿Quién gana en fotografía?

El Huawei 80 Ultra se consolida como líder en fotografía móvil gracias a su cámara HDR de Ultra Iluminación de 1 pulgada y 50 MP, confirmó el “experimento” del experto en tecnología David Manzo, mejor conocido en redes sociales como “d.y.a.tech”.

En colaboración con adn Noticias, descubrimos que la capacidad del equipo para capturar colores y formas incluso con poca luz lo coloca por encima de sus competidores. Además, su sistema de telefoto doble con zoom óptico de hasta 9.4x y estabilización por desplazamiento de sensor permite tomas nítidas a largas distancias.

Cortesía de David Manzo para adn Noticias David hizo la prueba a la misma hora y en modo automático, dando como mejor resultado el Huawei 80 Ultra.

El modo Ultra Chroma y la apertura física ajustable amplían la creatividad del usuario, mientras que la grabación de video alcanza resoluciones hasta 4K. La cámara frontal de 13 MP completa una experiencia de selfies detalladas, con IA para capturar sonrisas y control por sonido.

Cámara del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max presume un sistema Pro Fusion de tres cámaras de 48 MP. Su teleobjetivo ofrece zoom óptico de hasta 8x y rango total de 16x, mientras que la cámara principal incluye estabilización por desplazamiento de sensor. La función Captura Dual permite grabar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo, ideal para creadores de contenido.

La calidad de video es sobresaliente, con ProRes Log, ProRes RAW y Genlock, convirtiendo al iPhone 17 Pro Max en una herramienta profesional para cineastas móviles. Sin embargo, su desempeño en condiciones de poca luz y modo automático queda por debajo del Huawei 80 Ultra.

IA y fidelidad de color del Google Pixel 10 Pro

El Pixel 10 Pro combina tres cámaras de 50 MP, 48 MP y 48 MP con zoom óptico 5x y zoom de alta resolución hasta 100x con IA. Su enfoque automático mejorado y estabilización óptica permiten capturas consistentes en diferentes escenarios de luz.

Aunque su software de inteligencia artificial produce imágenes vividas, la nitidez en situaciones de baja iluminación no alcanza el nivel del Huawei 80 Ultra, especialmente en tomas con contrastes extremos.

¿Quién gana la corona?

Si bien iPhone 17 Pro Max y Pixel 10 Pro destacan por video profesional y soporte de IA, el Huawei 80 Ultra mantiene la delantera en fotografía pura. Su manejo superior de luz, zoom potente y versatilidad de modos de disparo lo convierten en la mejor cámara de celular actualmente en el mercado.

