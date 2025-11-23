Amanda Bynes reaparece y habla del video de TikTok que asegura que un productor la embarazó a los 13

Amanda Bynes fue una de las estrellas más populares y queridas de Nickelodeon, por esta razón, su caída resultó tan dolorosa para millones de fans. Recientemente, la ex estrella infantil reapareció en redes sociales para desmentir un video de TikTok en el que se decía que un productor la había embarazado cuando solo tenía 13 años de edad.

El clip que ya fue eliminado de la red social china, mostraba imágenes de la ex actriz con un texto que decía: "El hombre del que me embaracé a los 13”. Te contamos los detalles.

¿Qué decía el video viral de Amanda Bynes?

En redes sociales se viralizó un clip en el que se podían ver, primero, una escena de la actriz en un restaurante con la polémica frase. Después, aparecen imágenes de la actriz cuando era adolescente en un jacuzzi con el productor de Nickelodeon, Dan Schneider. La escena fue tomada de su sketch "Amanda's Jacuzzi" de su programa The Amanda Show.

Nickelodeon alumni Amanda Bynes releases video of her in a jacuzzi with “the man who got her pregnant” Dan Schneider pic.twitter.com/QyxXzxcYmz — CharlotteEmmaUK 💫 (@CharlotteEmmaUK) November 18, 2025

Se sabe que Dan Schneider enfrentó el escrutinio público desde el estreno de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, una docuserie que examinó las acusaciones del comportamiento inapropiado del productor en Nickelodeon. En mayo de 2024, Schneider demandó a los productores alegando que lo difamaron y lo hicieron parecer un abusador sexual infantil.

Por su parte, Amanda Bynes aseguró en entrevista con TMZ, que el clip viral en TikTok mezcló imágenes de una de sus stories recientes de Instagram, en las que aparece su novio actual y las unieron con las imágenes del jacuzzi para insinuar que había hecho acusaciones graves en contra de Schneider.

“No tengo Tik Tok. Alguien está tomando mi contenido para publicar mentiras como si yo fuera un cebo para los clics. ¡Intenté contactar a Tik Tok para quitar la cuenta pero aún no lo han hecho!”, escribió en una storie de Instagram.

Instagram | Amanda Bynes Amanda Bynes desmiente rumor en TiTok.

¿Qué enfermedades padece Amanda Bynes?

Amanda Bynes padece trastorno bipolar y esquizofrenia, diagnósticos que se dieron a conocer en 2014 y que han sido confirmados por la actriz a través de redes sociales.

Además de estas condiciones, ha enfrentado problemas de salud mental como la depresión y ha tenido que manejar el abuso de sustancias. No obstante, en 2024 aseguró que se encontraba mucho mejor y este año compartió con sus fans su proceso de pérdida de peso.

¿Qué hace ahora Amanda Bynes?

Amanda Bynes se retiró de la actuación hace más de una década y ahora hace una vida privada. En 2022, logró el fin de su tutela legal, la cual había sido establecida en 2013, declarando que su salud había mejorado. Aunque ocasionalmente reaparece en redes sociales, comparte su vida de forma privada.

