¡Ofertón! Liverpool remata audífonos inalámbricos Samsung con cancelación de ruido y descuento del 65%

Ya terminó el Buen Fin 2025, sin embargo, Liverpool anunció una atractiva promoción para los audífonos inalámbricos Samsung Galaxy Buds Core con cancelación de ruido, un modelo conocido por su comodidad, calidad de audio y diseño ligero.

Precio de los audífonos inalámbricos Samsung en Liverpool

El precio habitual de estos audífonos es de $2,011.00, pero actualmente pueden adquirirse por tan solo $701.00, lo que representa un descuento significativo del 65% para quienes buscan accesorios premium a precio reducido.

Además del precio especial, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlos a 6 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $116.83.

Como parte de la promoción, el producto cuenta con envío gratis a todo el país, facilitando el acceso a compradores de cualquier región. Los Samsung Galaxy Buds Core están disponibles en dos colores: blanco y negro, manteniendo el estilo minimalista característico de la marca.

Características de los audífonos inalámbricos Samsung

Estos audífonos true wireless destacan por su diseño cómodo y ligero con puntas de silicona que se ajustan sin presión, ideal para uso durante todo el día. Incorporan cancelación activa de ruido (ANC).

El sonido se caracteriza por graves potentes, agudos claros y un balance general bien afinado, para una experiencia auditiva envolvente tanto para música como para llamadas, gracias a sus 3 micrófonos que capturan la voz con alta claridad.

Cuentan con Bluetooth v5.4, sensores táctiles, autonomía de hasta 20 horas con ANC activado, o 35 horas con ANC desactivado, y resistencia IP54 contra polvo y agua ligera.

