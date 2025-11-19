Antes del Black Friday 2025, Liverpool remata PlayStation 5 en menos de 9 mil pesos

A días de que inicien las grandes promociones del Black Friday 2025 , Liverpool lanzó una oferta anticipada que ha llamado la atención de los consumidores, especialmente de quienes buscan adquirir una consola de nueva generación sin esperar al fin de semana de descuentos.

La tienda puso en promoción la PlayStation 5 de 1 TB edición digital, con una rebaja notable respecto a su precio original. La consola pasó de nueve mil 899 a ocho mil 498 pesos, convirtiéndose en una de las rebajas más destacadas previas al viernes negro.

Esta reducción se ofrece tanto en pago de contado como a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Responde al llamado. Disfruta de hasta 40% de descuento en celulares. https://t.co/GExj2NdloW pic.twitter.com/apw4TIC1Nd — Liverpool México (@liverpoolmexico) November 14, 2025

Características del PlayStation 5

La PlayStation 5 de 1 TB destaca por su almacenamiento SSD ultrarrápido que reduce significativamente los tiempos de carga, además de integrar la nueva arquitectura de Sony para ofrecer gráficos en 4K con hasta 120 fps, ray tracing y mayor fluidez en juegos de última generación.

Incluye un control DualSense con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, que mejoran la experiencia inmersiva.

Funciona con juegos descargados desde la PlayStation Store, lo que permite gestionar la biblioteca de manera más rápida y sin necesidad de discos físicos.

Opciones de pago y meses sin intereses

Liverpool habilitó diferentes esquemas de pago que permiten adquirir la consola con financiamiento a corto plazo. Estos son los planes disponibles:



Tarjetas Liverpool

Tres meses sin intereses : mensualidades de dos mil 832.67 pesos Seis meses sin intereses : mensualidades de mil 416.33 pesos



En ambos casos, el total a pagar permanece en ocho mil 498 pesos ya que las mensualidades se calculan directamente sobre el precio final de la oferta.



Otras tarjetas bancarias

Hasta tres meses sin intereses , sujeto a políticas de cada banco y disponibilidad en el sistema de pago de Liverpool.



La tienda señala que las facilidades de pago aplican únicamente sobre el precio ya descontado y que el número de meses participantes puede variar según la tarjeta.

¿Cuándo es el Black Friday en México?

Esta promoción llega antes del inicio oficial del Black Friday , por lo que se considera una oportunidad para quienes desean adelantarse a la temporada de descuentos sin esperar a las ofertas del fin de semana.

El Black Friday en México se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, aunque muchas tiendas adelantan sus promociones desde días antes o las extienden durante todo el fin de semana.

