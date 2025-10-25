Tragedia en Movimiento: El viaje que terminó en fatalidad en Guadalajara

La tarde del 24 de octubre de 2025, el Tren Ligero de Guadalajara se vio envuelto en una tragedia que interrumpió su funcionamiento y estremeció a miles de usuarios. Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida al caer del exterior de un vagón mientras el convoy avanzaba entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, en dirección a Periférico Norte.

Testigos captaron el momento en video, evidenciando cómo el pasajero se aferraba a una ventana abatible antes de golpear una estructura al ingresar al túnel. Las imágenes, difundidas en redes sociales, desataron una ola de indignación y tristeza entre los usuarios del sistema de transporte tapatío.

🇲🇽 | Un hombre murió en Guadalajara, México, al viajar colgado por fuera de una ventana del Tren Ligero en movimiento. La víctima se golpeó contra la estructura del túnel y cayó a las vías.pic.twitter.com/wxSnZHnJDC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 25, 2025

¿Qué pasó dentro del Tren Ligero?

De acuerdo con reportes preliminares del SITEUR (Sistema de Tren Eléctrico Urbano), el joven viajaba por fuera del vagón, con el cuerpo parcialmente expuesto. Al entrar al túnel, su cuerpo impactó la pared del mismo, provocando su caída y muerte instantánea. La ventana se quebró por el golpe, y el convoy fue detenido tras la alerta de los pasajeros.

#AvisoSITEUR | El servicio de la #Línea1 de #MiTren ha sido restablecido tras la atención de un incidente ajeno a la operación, registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva.



La circulación de trenes se retoma en todo el tramo. Gracias por tu comprensión. pic.twitter.com/hEaqzYonEx — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) October 25, 2025

El reglamento del SITEUR prohíbe cualquier manipulación o exposición corporal fuera de los vagones, ya que las ventanas abatibles son de ventilación controlada, no salidas de emergencia.

Respuesta inmediata de autoridades y suspensión del servicio

Equipos de emergencia, bomberos y elementos de seguridad acudieron al sitio para recuperar el cuerpo y asegurar la zona. El Servicio Médico Forense confirmó el deceso y trasladó los restos para su identificación.

El SITEUR activó su protocolo de emergencia, suspendiendo parcialmente el servicio de la Línea 1. Durante horas, miles de usuarios resultaron afectados hasta que el tránsito se restableció cerca de las 22:00 horas.

Reacciones y debate en redes sociales

Los videos del incidente se volvieron virales en cuestión de minutos. Usuarios de X (antes Twitter) y TikTok exigieron mayor vigilancia y señalización sobre los riesgos de este tipo de conductas. Otros cuestionaron por qué no se activó la palanca de emergencia dentro del tren.

El SITEUR recordó que esta herramienta debe usarse solo en situaciones críticas, ya que un mal uso conlleva multas y puede generar accidentes mayores.

