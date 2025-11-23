Así puedes desactivar Meta IA de WhatsApp y evitar “complicaciones”

Desde su llegada a WhatsApp, la integración de Meta IA ha provocado tanto curiosidad como preocupaciones entre los usuarios. Si bien esta herramienta de inteligencia artificial promete respuestas inmediatas, generación de imágenes y asistencia contextual, muchas personas han optado por desactivarla, sobre todo por cuestiones de privacidad y confiabilidad.

Aunque Meta no ofrece una opción oficial para desactivar completamente el asistente, existen métodos para reducir su presencia. A través de algunos pasos sencillos en Android y iPhone, se puede ocultar el chat del asistente o eliminarlo, evitando interacciones no deseadas y reduciendo su visibilidad en la aplicación.

Paso a paso para desactivar Meta IA en WhatsApp

Es muy sencillo hacer que la Meta IA de WhatsApp “desaparezca” de su uso cotidiano, a continuación, te decimos el paso a paso:

En Android:

Abre la aplicación de WhatsApp.

Busca la conversación con Meta IA en la lista de chats.

Mantén presionado ese chat hasta que aparezcan opciones.

Elige “Eliminar” (icono de papelera) o “Archivar” (icono de carpeta).

Confirma la acción para despejarlo de la vista principal.

En iPhone:

Accede a WhatsApp.

Desliza hacia la izquierda sobre el chat de Meta IA.

Selecciona “Archivar” o “Eliminar”.

Confirma la elección.

Esto eliminará el chat visible entre tus conversaciones recientes, aunque el icono azul de Meta IA puede permanecer en la barra de búsqueda. Por eso, se recomienda no iniciar nuevas interacciones con el asistente ni usar menciones como @MetaAI en las conversaciones que tengas.

¿Por qué se recomienda desactivar Meta IA en WhatsApp?

Aunque la Inteligencia Artificial llegó para quedarse, la herramienta de Meta IA no ha sido del agrado de millones de personas, ya que temen por su privacidad y también han notado que tiene respuestas muy imprecisas (a comparación de otras herramientas de IA).

