Preocupa la salud de Robbie Williams; sufre dalo ocular por un tratamiento para bajar de peso

Robbie Williams , el famoso cantante británico, preocupó a sus fans con una nueva revelación acerca de su estado de salud. Al parecer, el famoso está perdiendo la vista como consecuencia de un tratamiento para bajar de peso.

El cantante reveló que, a pesar de que ha podido controlar su peso y mejorar su estabilidad emocional, está sufriendo un efecto secundario grave. Te contamos los detalles del caso.

This is my “DeLorean Moment” back to 1995…

The Word was the late-night gateway to so many - Nirvana, Oasis, Happy Mondays…



If BRITPOP is the album I would have made, then THIS would have been the TV show…. now a (virtual) reality

RW x



📼 https://t.co/qqPWfn6VfH pic.twitter.com/iLpEP9aRRm — Robbie Williams (@robbiewilliams) November 6, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Robbie Williams confiesa que podría quedarse ciego

En una entrevista reciente con el diario británico The Sun, Robbie Williams confesó que teme estar quedándose ciego tras usar inyecciones para bajar de peso. El cantante de 51 años reveló que su vista se ha vuelto cada vez más borrosa y que "solo está empeorando" tras recibir inyecciones para adelgazar.

El intérprete de She's The One comentó que primero fue al oculista pues lleva un tiempo viendo borroso. De hecho, confesó que en sus conciertos ya no lograba ver a los fans, sino que se habían convertido en siluetas. No obstante, tras usar lentes, sin exito, comenzó a pensar que la pérdida de visión podía ser una consecuencia del uso de inyecciones de Mounjaro.

Loved that last night Austria. Big love ❤️ Rob x pic.twitter.com/10IojwEF93 — Robbie Williams (@robbiewilliams) September 15, 2025

El ingrediente principal de Mounjaro se llama tirzepatida y, a diferencia de muchas otras inyecciones para bajar de peso, se conoce como un tratamiento de "agonista dual". "Esto se debe a que actúa sobre dos hormonas naturales del cuerpo: GLP-1 (péptido similar al glucagón-1) y GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa), mientras que muchas otras inyecciones solo imitan la hormona GLP-1".

Pero, ¿cómo funciona? Este medicamento, envía señales al cerebro indicando que estás lleno o como si acabaras de comer, lo que ayuda a reducir el apetito y retrasa la velocidad de vaciado del estómago para que te sientas lleno por más tiempo.

Robbie Williams advierte a fans sobre consecuencias de los tratamientos para adelgazar

Al igual que cualquier medicamento con receta, Mounjaro solo debe usarse bajo la supervisión directa de un profesional de la salud. Y, por supuesto, se recomienda que si experimenta efectos secundarios graves o inusuales, como visión borrosa, se debe suspender su uso inmediatamente y consultar a un médico.

Tras admitir que ya está teniendo problemas incluso para ver a sus fans mientras canta en en el escenario, Robbie Williams advirtió a sus fans sobre la importancia de "informarse" y ser conscientes de los posibles riesgos antes de tomar medicamentos similares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

