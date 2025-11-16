¡Dramático! La celebridad que se convierte en el quinto eliminado de La Granja VIP

La quinta semana de La Granja VIP estuvo llena de traiciones y emociones a flor de piel. Los dos bandos que se formaron dentro del reality, ahora sí comenzaron a hacer estrategias para llegar a la final.

En esta semana, tras un Miércoles de Asamblea dramática, un Jueves de Salvación cardíaco y un Viernes de Traición con un giro de 180 grados, hubo cuatro nominados: Eleazar Gómez, Alfredo Adame, Manola Díez y César Doroteo. No obstante, el público decidió y la eliminada es: Manola Díez.

El público eligió al quinto eliminado de la Granja VIP

En la quinta semana, ya sin la presencia de Lola Cortés y Jawy Méndez , los granjeros se dividieron en dos grupos: Team El Muro y Team Loquitos. Ambos equipos hicieron sus respectivas estrategias, para colocar principalmente a Manola Díez y a Fabiola Campomanes en la placa de los nominados.

No obstante, César Doroteo usó el poder del huevo dorado para salvar a Fabiola. Sergio Mayer ganó el Juego de Salvación y decidió salvar a Lis Vega y traicionar a Alfredo Adame. Alfredo Adame eligió a César Doroteo para que fuera el cuarto nominado de la semana.

Como cada semana hay cambios en La Granja VIP y ahora será el público quien decida quienes serán los dos granjeros que se enfrentarán en duelo para decidir quién será el capataz de la sexta semana.

Este domingo 16 de noviembre, la última decisión fue del público, por lo que esta quinta semana la eliminada es una de las granjeras que pertenecían al team El Muro: Manola Díez.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP que quedan en la competencia?

Luego de una de la quinta eliminación, así queda la lista de participantes de La Granja VIP .

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

César Doroteo

Kike Mayagoitia

Lis Vega

La Bea

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

¿Cuándo son las nominaciones en La Granja?

La Granja VIP es un reality muy original en el que las reglas cambian todo el tiempo; sin embargo, hasta ahora las nominaciones se realizan de la siguiente manera:

Lunes de Capataz: Este día se revela el legado del granjero eliminado el domingo.

Martes de Duelo: El capataz elige a un granjero y a un peón que se baten en duelo y el perdedor es el nuevo nominado.

Miércoles de Asamblea: Los granjeros nominan y salen dos nominados más.

Jueves de Salvación: Uno de los nominados se salva y puede salvar a otro granjero.

Viernes de Traición: El salvado podrá salvar a otro, pero deberá traicionar a otro granjero. A partir del viernes pasado el traicionado también traiciona a otro.

Sin embargo, es importante que se tome en cuenta que las reglas pueden cambiar.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Si quieres votar por tu granjero favorito, debes esperar hasta el miércoles; sin embargo, es importante recordar que puedes votar hasta el domingo. Para votar sigue estos pasos:

Da click al siguiente ENLACE

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero o granjera favorita!

