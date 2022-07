Ingrid Coronado rompió el silencio tras muerte de Fernando del Solar

Mientras se realizaba el funeral de Fernando del Solar quien murió el 30 de junio, su exesposa Ingrid Coronado era atacada en redes sociales tras el divorcio con el conductor.

Ingrid Coronado, quien es madre de los dos hijos del Solar Luciano y Paolo, lanzó un comunicado en el que pidió respeto para ella y su familia en un momento tan delicado.

La presentadora rompió el silencio a través de un comunicado que se publicó a través de la agencia que la representa. Debido a las diversas críticas que han surgido hacia Coronado, Anna Ferro, viuda de Fernando del Soler, pidió un alto a los ataques en contra de la conductora

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia”, dijo en la conferencia de presa del 1 de julio.

¿De qué murió Fernando del Solar?

En la conferencia con medios, Anna Ferro reveló que la causa que llevó a la muerte a Fernando del Solar fue una neumonía, luego de que sus defensas bajaran tras la muerte de su padre

Fue repentino, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias, luchó y lo logró, es un mensaje para todos los que han tenido cáncer, sí se puede y lleven su luz por todos lados. Fue por una neumonía. Para él una gripe era algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó, luchó hasta el último momento. Fue muy repentino.

Trayectoría de Fernando del Solar

Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 1973, y desde muy joven llegó a nuestro país, consolidándose como actor y conductor de la televisión de los programas Insomnia, Sexos en Guerra, Venga la Alegría y Gánale al chef, además de Todo un show y La Academia 10 años. En 2018, se integró también al programa Hoy.

En el cine, tuvo dos apariciones en 2005, en ‘Don de Dios’; y en 2017, en ‘La familia de mi ex’. En la actuación participó como actor en los melodramas, “Perla”, “Háblame de amor”, “Top Models” y “Un nuevo amor”.

En cuestiones de su vida privada, Fernando del Solar estuvo casado con la conductora Ingrid Coronado, con quien procreó dos hijos, Paolo y Luciano. En el 2015, se separó de la también conductora de televisión. Hace unos meses se casó con Anna Ferro en Cancún, Quintana Roo; la pareja compartió el momento en sus redes sociales.

