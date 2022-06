Los amores de Fernando del Solar: Ingrid Coronado y Ana Ferro

El actor y conductor Fernando del Solar falleció este jueves a los 49 años de edad, sin duda fue uno de los conductores de la televisión mexicana más queridos por el público; dejó dos hijos que procreó con Ingrid Coronado, su exesposa y en los últimos años había compartido su vida con Ana Ferro, maestra de yoga y de pilates.

Fernado del Solar y Ana Ferro

El conductor conoció a la italo-mexicana Ana Ferro durante una clase de yoga y pilates y poco tiempo después la invitó a cenar, después de ese momento comenzó su historia de amor.

Fernando del Solar se casó con Ana Ferro el pasado 22 de marzo en Cancún luego de que el 14 de febrero de 2021 organizara la pedida de mano junto a sus hijos, Paolo y Luciano y Francesa, la hija de Ferro. El conductor escondió el anillo de compromiso en un huevito de chocolate que puso sobre un pastel.

En abril de este año, Ana Ferro compartió imágenes de su boda y dijo que había sido uno de los días más felices de su vida. “Hace unos días les compartimos el ritual en la playa y ahora esta es la boda civil, que espero disfruten tanto como nosotros”, expresó la maestra de pilates.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Fernando del Solar e Ingrid Coronado se conocieron cuando trabajaron en el programa “Sexos en Guerra”, comenzaron una amistad y después iniciaron una relación, ella ya tenía tiempo separada de Charly López, exgaribaldi y con quien tenía un hijo.

En el 2008, luego de tres meses de haber iniciado su romance revelaron que estaban juntos y ella ya estaba embarazada de su primer hijo con Fernando. Este anuncio se dio poco tiempo después de que él cancelara su boda con Ivette Hernández, quien también era conductora, por lo que muchos aseguraron que Ingrid Coronado había interferido, sin embargo, ellos lo negaron.

En la Navidad del 2010 el argentino le propuso matrimonio a Ingrid Coronado y anunció que de nueva cuenta se convertirían en padres. En mayo del 2011 se casaron y un año después, justo cuando fue elegido como el conductor de La Academia, fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos, por lo que rechazó la oferta.

Fernando del Solar desapareció por un tiempo de la televisión para recibir tratamiento y fue en el 2014 volvió a aparecer, asegurando que se sentía mejor. En el 2015 comenzaron los rumores sobre su vida personal, ya que se decía que estaba separado de Coronado, en el 2016 se confirmó este rumor.

Al respecto, del Solar dijo que “El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí. Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo”.

Fernado expresó en su momento que no era fácil convivir con él, pero tampoco era fácil convivir con alguien que convivía con un enfermo, por lo que había tomado la decisión de irse a vivir a su casa de Cuernavaca.

¿Quién fue Fernando del Solar?

Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 1973, y desde muy joven llegó a nuestro país, consolidándose como actor y conductor de la televisión. Fue hijo de Norberto Cacciamani y de Rosa Lina Servidio.

En la actuación participó como actor en los melodramas, “Perla”, “Háblame de amor”, “Top Models” y “Un nuevo amor”.

Fue conductor de los programas Insomnia, Sexos en Guerra, Venga la Alegría y Gánale al chef, además de Todo un show y La Academia 10 años. En 2018, se integró también al programa Hoy.

En el cine, tuvo dos apariciones en 2005, en ‘Don de Dios’; y en 2017, en ‘La familia de mi ex’.

ldb