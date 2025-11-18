McDonald’s lanza nostálgica colección de Friends en McCombo junto con spot de ensueño

McDonald’s lanzó en Paraguay una nueva campaña que mezcla nostalgia, cultura pop y comida rápida, la colección de Friends, disponible desde el 13 de noviembre de 2025 en todos los locales del país. Cada McCombo puede incluir una figura sorpresa de los seis protagonistas, todas licenciadas por Warner Bros. Discovery y diseñadas con detalles fieles a la serie.

La marca también inauguró un espacio especial en Paseo Galería, en Asunción, para que los fanáticos visiten escenarios emblemáticos de la sitcom, como el sofá naranja de Central Perk o la puerta violeta del departamento de Monica. La promoción se mantendrá vigente hasta agotar existencias.

Figuras exclusivas que recrean escenas memorables

La colección incluye seis personajes que marcaron a generaciones:



Rachel en su look de camarera

Monica en modo chef

Phoebe con su guitarra

Ross con Marcel

Chandler con el pollito

Joey con su pato

Cada pieza retoma momentos reconocidos de la serie y busca despertar la nostalgia de quienes crecieron con Friends en los años 90 y 2000.

Las figuras son de edición limitada, lo que convierte cada McCombo en una oportunidad para coleccionistas y fans que esperan completar la serie completa. Su diseño detallado y licencia oficial añaden un valor adicional para quienes aprecian la memorabilia televisiva.

Una campaña que convierte la nostalgia en experiencia

Más allá de las figuras, McDonald’s acompaña el lanzamiento con un spot lleno de guiños al universo de Rachel, Ross y compañía. La producción recrea atmósferas, colores y referencias que conectan con los seguidores de la sitcom, reforzando el impacto emocional de la campaña.

La estrategia apuesta por fusionar recuerdos, cultura pop y consumo cotidiano, una fórmula que demostró gran éxito entre jóvenes y adultos que crecieron viendo la serie.

El “Friends Spot” es un viaje directo al corazón de la serie

En el shopping Paseo Galería, los visitantes encuentran un espacio temático gratuito que replica elementos icónicos como el marco dorado de la mirilla, el sofá de Central Perk y zonas diseñadas para tomar fotos y videos. El lugar funciona en el horario habitual del centro comercial.

Este punto temático se presenta como un atractivo para recrear escenas, grabar contenido para redes sociales y compartir momentos entre amigos, replicando el espíritu del grupo de Manhattan.

Disponibilidad limitada para coleccionistas y fans

La colección solo está disponible en Paraguay y se mantendrá en circulación mientras haya existencias. La demanda inicial ha sido alta, impulsada por la nostalgia y el fervor por Friends, lo que convierte la promoción en una carrera contrarreloj para obtener las figuras.

McDonald’s destaca que la campaña busca celebrar los recuerdos que la serie dejó en millones de personas y ofrecer una propuesta divertida que conecta generaciones.

