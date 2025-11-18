El lugar ideal para colocar el módem y que no se pierda en los cuartos

Muchas veces pasa que cuando instalan el módem , apenas se alejan un poco los usuarios y ya pierden la conexión, esto es normal debido a que el wifi tiene un límite de conectividad; sin embargo, para que el rango sea más amplio existen una serie de recomendaciones que aquí te compartimos.

Es importante conocer estas recomendaciones ya que al momento de instalar un módem, el sitio en el que se ponga determinará que tan lejos llegará la señal o si se perderá rápido.

¿Cuál es el sitio ideal para colocar el módem en casa?

De acuerdo con TotalPlay, empresa líder en telecomunicaciones que ofrece servicios de internet de fibra óptica, televisión restringida y telefonía fija en México, para tener una mejor experiencia, la ONT o módem debe colocarse en lugares abiertos y despejados, como pueden ser la sala de estar, comedor o recepción.

Esto debido a que la red de internet no atraviesan paredes robustas ni tampoco muros con concreto se recomienda se debe colocar el módem en una ubicación central abierta en tu casa.

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que otros dispositivos electrónicos como hornos de microondas, monitores de bebe y televisores o pantallas inteligentes pueden causar interferencia con las señales WiFi.

Además los expertos recomiendan conectar consolas de videojuegos y PCs especializadas a través de cable ethernet.

¿A qué banda se recomienda conectarse al internet?

Aunque hay varios canales, a través de su sitio web se recomienda conectarse a la red con terminación 5 Ghz para disfrutar de una experiencia en navegación mucha más rápida y sin interrupciones.

La banda de 5Ghz permite la descarga de archivos de gran tamaño de forma rápida, por lo cual se recomienda conectar a esta red como Smartphones de última generación, consolas de videojuego, tablets, smart TVs, computadoras de escritorio y laptops compatibles.

