Café, sofá y amigos; la icónica cafetería de Friends, Central Perk, abre sus puertas y así puedes visitarla

Los fanáticos de la icónica serie Friends podrán revivir una de sus escenas más emblemáticas en la vida real: la cafetería Central Perk, pues abrirá sus puertas en Times Square, Nueva York, a finales de este mismo año.

Este nuevo establecimiento es una recreación oficial del café donde los seis amigos se reunían a compartir risas y confidencias. La inauguración sigue al éxito de la primera ubicación en Boston, que abrió en 2023.

Novedades en el menú y “recuerditos” para los fanáticos de Friends

Además de la ambientación, los visitantes podrán adquirir productos exclusivos y seis mezclas originales de café, como la Pivot Blend y We Were on a Coffee Break, disponibles en formatos de grano, molido y cápsulas compostables.

Estas mezclas también se pueden encontrar en línea y en tiendas selectas como H-E-B, que hay en algunos estados de la república.

Diseño inspirado en la exitosa serie de los 90

Ubicado en el 701 de la Séptima Avenida , en la esquina de la calle 47, el Central Perk Coffeehouse ofrecerá una experiencia inmersiva que incluye una sala con el famoso sofá naranja, un guiño al lugar donde los personajes pasaban horas conversando.

El diseño ha sido desarrollado por el chef Tom Colicchio , ganador del premio James Beard y productor ejecutivo de Top Chef, junto con los arquitectos Glen & Co. El menú contará con cafés artesanales y platos inspirados en la serie.

Un homenaje a la cultura pop

La apertura de Central Perk en Times Square no solo es un homenaje a la serie, sino también una estrategia para revitalizar un espacio comercial que ha permanecido vacío desde la clausura del NFL Experience en 2018.

Se espera que esta iniciativa atraiga a nuevos inquilinos y visitantes al área.

Una cita obligada para los fans en Nueva York

Con su apertura prevista para finales de este año, Central Perk Coffeehouse se perfila como un destino imperdible para los seguidores de Friends y los amantes del café.

Ubicado en el corazón de Nueva York, este lugar promete ofrecer una experiencia única que combina nostalgia, buena bebida y la magia de la televisión.

