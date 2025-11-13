¡Inició el Buen Fin 2025! Liverpool remata el iPhone 16 al precio más bajo del 2025

Con el inicio del Buen Fin 2025 , Liverpool lanzó atractivas promociones en productos tecnológicos, entre ellos el iPhone 16 de 6.1 pulgadas con pantalla Super Retina XDR, uno de los dispositivos más esperados del año.

Este modelo se encuentra disponible en distintas versiones de almacenamiento y con descuentos que van desde el 10% hasta facilidades de pago a meses sin intereses (MSI), es decir, en el precio más bajo del año.

¿Cuándo cuesta el iPhone 16 en Liverpool durante el Buen Fin 2025?

El precio del iPhone 16 en Liverpool pasó de 18 mil 420 a 16 mil 578 pesos en su versión básica, mientras que la versión con mayor capacidad de almacenamiento pasó de 27 mil 789 a 25 mil 10 pesos, una súper oferta para quienes buscan actualizar su dispositivo durante este fin de semana de descuentos.

Características del iPhone 16

El iPhone 16 , lanzado el año pasado por Apple, mantiene el diseño característico de la marca, pero con mejoras internas enfocadas en rendimiento y fotografía.

Cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, procesador A18 Bionic, además tiene compatibilidad con doble SIM (Nano SIM + eSIM).

El dispositivo destaca por su mayor eficiencia energética, cámaras con mejor desempeño en baja iluminación y capacidades avanzadas en inteligencia artificial integradas en el sistema operativo iOS 18 .

La versión base ofrece 128 GB de almacenamiento, mientras que las configuraciones más altas alcanzan hasta 512 GB o 1 TB, ideales para usuarios que utilizan el teléfono para fotografía, video o productividad.

Promociones y formas de pago durante el Buen Fin 2025

Liverpool ofrece diversas opciones de pago durante el Buen Fin. Con tarjetas de esta tienda, los clientes pueden acceder a 16 meses sin intereses (MSI) o un 10% de descuento en pago único, también pueden diferir el pago hasta febrero de 2026 con la misma rebaja.

Para quienes utilizan otras tarjetas bancarias, la tienda ofrece nueve meses sin intereses y el mismo 10% de descuento en pago único.

Aprovecha el Buen Fin 2025 y estrena iPhone

El iPhone 16 puede adquirirse tanto en tiendas físicas de Liverpool como en su portal en línea, donde los usuarios pueden verificar la disponibilidad por sucursal.

Debido a la alta demanda por el Buen Fin , se recomienda realizar las compras anticipadamente o aprovechar las promociones digitales, que suelen tener existencias limitadas.

Con estas ofertas, el iPhone 16 se posiciona como uno de los productos estrella del Buen Fin 2025, combinando tecnología de punta con atractivas facilidades de pago.

