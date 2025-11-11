Oferta del año; Liverpool remata procesador de alimentos Natural Bullet en menos de 800 pesos

El Buen Fin 2025 se acerca y Liverpool comenzó a lanzar promociones anticipadas en productos de cocina, entre ellos el set procesador de alimentos Natural Bullet, que ahora tiene un descuento considerable y la posibilidad de pagarse en mensualidades sin intereses con distintas tarjetas bancarias.

El Natural Bullet —con cuchillas de acero inoxidable y un diseño compacto— bajó su precio de 949 a 749 pesos, con la opción de pagar hasta en seis meses sin intereses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Oferta con meses sin intereses

De acuerdo con el portal de Liverpool , los clientes pueden adquirirlo con los siguientes planes de financiamiento:

Tarjetas Liverpool:



Tres meses sin intereses de 249.67 pesos

de 249.67 pesos Seis meses sin intereses de 124.83 pesos

Otras tarjetas bancarias:



Hasta tres meses sin intereses (dependiendo de la institución participante)

La tienda también aclara que las mensualidades se calculan sobre el precio final y aplican tanto para compras en línea como en tienda física.

Entrevista adn40: Canaco habla sobre el Buen Fin [VIDEO] En entrevista para adn40, el presidente de la Canaco, José de Jesús Rodríguez, brinda recomendaciones para hacer compras en tienda o en línea este Buen Fin 2023.

Características de la Natural Bullet

El set Natural Bullet incluye un vaso procesador y cuchillas intercambiables que permiten moler, picar, licuar o preparar smoothies en cuestión de segundos.

Gracias a su tamaño reducido, es ideal para cocinas pequeñas o personas que viven solas, ya que combina potencia con practicidad.

El procesador forma parte de la línea de electrodomésticos personales que han ganado popularidad por su versatilidad y bajo consumo de energía.

Además, su sistema de cuchillas de acero garantiza una mayor durabilidad y facilita la limpieza.

Promociones anticipadas del Buen Fin

Aunque el Buen Fin 2025 se realizará del 15 al 18 de noviembre, Liverpool y otras tiendas departamentales han comenzado a ofrecer rebajas y pagos diferidos en electrodomésticos, tecnología y línea blanca.

Este tipo de descuentos buscan incentivar las compras anticipadas y evitar la saturación de plataformas durante los días principales de la campaña comercial más importante del año en México.

Los consumidores pueden consultar el producto directamente en el portal de Liverpool o en sus tiendas físicas para confirmar disponibilidad y métodos de entrega.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.