Precio de las casas prefabricadas en AliExpress y los modelos más populares
Famosa por su variedad en electrónicos, ropa y artículos de uso diario, la app ahora incluye casas prefabricadas contemporáneas con envíos directos.
Comprar una casa por internet dejó de ser una fantasía futurista. Hoy, las casas prefabricadas en AliExpress se consolidan como una tendencia global que transforma la manera de adquirir vivienda.
Con precios que parten desde los mil 450 dólares, estas estructuras modulares se entregan directamente al terreno del comprador, listas para ensamblar en cuestión de días.
Esta revolución digital redefine el mercado inmobiliario, al unir la comodidad del comercio electrónico con la necesidad básica de tener un hogar.
Plataformas como AliExpress y Amazon convirtieron la compra de una vivienda en una experiencia similar a pedir un electrodoméstico, con catálogos amplios, filtros de búsqueda y reseñas verificadas que facilitan la decisión del comprador.
AliExpress amplía su catálogo con viviendas
Conocida por su diversidad de productos, ahora incluye casas prefabricadas contemporáneas que combinan rapidez de montaje, resistencia y estilo. Los compradores pueden filtrar por tamaño, diseño o precio, y acceder a modelos que van desde cabañas de 20 m² hasta hogares familiares de más de 70 m².
Los usuarios destacan la calidad de los empaques y la eficiencia en los envíos internacionales. Además, muchos vendedores ofrecen manuales detallados y asistencia técnica virtual para el armado, lo que hace que la instalación sea sencilla incluso sin experiencia previa.
Costos y modelos más vendidos en AliExpress
El catálogo presenta una amplia gama, desde mini viviendas de mil 450 dólares, ideales para una persona, hasta modelos completos de 8 mil dólares o más, con baño, cocina y divisiones internas.
Entre los favoritos figura la casa contenedor moderna de 20 pies, valorada por su diseño funcional y precio competitivo de alrededor de 6 mil dólares. También sobresale la casa modular de 35 m², perfecta como estudio o residencia secundaria, disponible desde 7 mil euros.
Algunos compradores agregan paneles solares o sistemas de aislamiento térmico, lo que reduce el gasto energético y mejora la eficiencia a largo plazo.
Diferencias entre las casas de AliExpress y Amazon
En Amazon, las casas prefabricadas destacan por sus envíos más rápidos —en algunos casos, menos de 15 días— y políticas de devolución más flexibles. Los precios varían según tamaño y materiales: un modelo de 13 x 20 pies con sanitario integrado cuesta alrededor de 5 mil 499 dólares, mientras que las versiones de lujo pueden superar los 26 mil dólares.
Sin embargo, AliExpress mantiene la ventaja en diversidad global y personalización, permitiendo elegir materiales, acabados y dimensiones adaptadas al clima o estilo de vida del comprador.
Innovación y sostenibilidad en viviendas instantáneas
Los nuevos modelos utilizan plásticos reciclables, acero liviano y aislamiento ecológico, logrando estructuras duraderas y eficientes. Algunas marcas ya ofrecen casas impresas en 3D con PVC, una tecnología que reduce residuos y permite personalizar el diseño con precisión.
Estos avances hacen que las casas prefabricadas no solo sean una solución práctica, sino también una alternativa sostenible para quienes buscan reducir su huella ambiental y sus costos de mantenimiento.
Consejos para una compra inteligente
Antes de adquirir una casa prefabricada, revisa las regulaciones locales de construcción y considera los costos de instalación, permisos y aranceles, que pueden aumentar entre un 20 y 30% el precio inicial.
Además, se recomienda contratar a un inspector certificado tras la entrega para garantizar la seguridad estructural y el cumplimiento de normas eléctricas o sanitarias.
Comprar una vivienda en línea es ya una realidad accesible, y con las plataformas digitales, la idea de “casa propia” cabe, literalmente, en un carrito virtual.
