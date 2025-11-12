¡Está prohibido! Santa Claus no debería encabezar la Caravana Coca-Cola

¿Eres fan de la icónica Caravana Coca-Cola? Te encantará saber que como cada año el esperado desfile navideño regresa a México con luces, música y personajes navideños. Pero ¿sabías que la ley mexicana prohíbe que bebidas azucaradas usen figuras infantiles como Santa Claus en sus campañas?

Así como lo lees; por eso, en adn Noticias, te explicamos por qué este desfile navideño pone sobre la mesa un dilema legal y cuándo pasará por la Ciudad de México (CDMX).

¿Por qué está prohibido que Santa Claus encabece la Caravana Coca-Cola?

La Caravana Coca‑Cola 2025 es un esperado evento organizado por la famosa marca de refrescos que se espera con ansias en varias ciudades de nuestro país. El desfile navideño se presenta con espectaculares carros alegóricos iluminados, osos polares, renos, pingüinos y, sí, Santa Claus al frente.

Recuerda que este 2 de diciembre llega la Caravana Navideña Coca-Cola a Acapulco. 🎄✨Un recorrido familiar lleno de color y alegría.



⏰ 6:30 pm

📍 Del Asta Bandera al Centro de Convenciones



⏰ 6:30 pm

📍 Del Asta Bandera al Centro de Convenciones

Sin embargo, la normativa vigente en México, como la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, prohíbe que bebidas con alto contenido de azúcar utilicen personajes infantiles para su promoción, porque son considerados como elementos que atraen a los menores de edad.

Organizaciones como El Poder del Consumidor señalan que esta práctica representa una “violación consciente de los derechos de la infancia”, al vincular mediante personajes icónicos para niños el consumo de refrescos.

Por esta razón, se considera que el hecho de que Santa Claus encabece el desfile no es un simple detalle, sino que se trata de una ingeniosa estrategia de marketing que incumple con la regulación publicitaria de nuestro país.

¿Cuándo es la Caravana Coca-Cola en CDMX?

Aunque aún no se publica el calendario oficial completo, es probable que la Caravana Coca-Cola 2025 inicie a finales de noviembre y se extenderá hasta la tercera semana de diciembre.

En la CDMX, la Caravana Coca-Cola podría estar recorriendo algunas de las principales arterias el 14 y el 17 de diciembre de 2025, posiblemente alrededor de las 19:00 horas.

Si planeas asistir, te recomendamos llegar con anticipación, usar ropa abrigadora y estar atento a las calles que estarán cerradas. Así podrás disfrutar del espectáculo encabezado por Santa Claus en compañía de toda tu familia.

