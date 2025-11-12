La historia de traición de Nintendo y Sony que terminó con la creación del PlayStation

En la actualidad hay dos gigantes en el mundo gamer, uno es Nintendo y el otro es Sony y aunque pocos lo saben su rivalidad comenzó desde hace años cuando apenas las consolas comenzaban a crearse.

Hay que empezar por decir que Nintendo y Sony antes eran amigos, al nivel de querer formar una alianza para dar un paso hacia el futuro, sin embargo, un error provocó una enemistad profunda.

Discusión entre Nintendo y Sony

Todo comenzó a finales de los 80's cuando la guerra de consolas estaba en auge y Sega (otra compañía japonesa de videojuegos) se estaba dando a notar. Nintendo, en un intento de ser el primer lugar en la categoría, decidió unirse Sony para que les proporcionara un lector de CD-ROM para la Super Nintendo.

Luego de trabajos de coordinación, Sony tuvo listo el prototipo con el objetivo de presentarlo en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) con el nombre de Nintendo Play Station, pero esto no pudo ocurrir porque Nintendo "lo traicionó" al buscar a otro aliado, el cual sería Philips.

Sony con el orgullo herido

Tras el cambio por parte de Nintendo, Sony se sintió humillado públicamente porque pareció que su compañía no había estado a la altura. Ante ello, la empresa continuó con el desarrollo de su propia consola, que posteriormente lanzó su consola al mercado japonés.

La historia de Nintendo y Sony que terminó con la creación del PlayStation .

