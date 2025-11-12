Así es el restaurante del hijo de Will Smith donde se puede pagar o no lo que se consume

Jaden, hijo de Will Smith mostró su lado más solidario y abrió un restaurante en el que las personas pagarán según el presupuesto que tengan, esto con la finalidad de apoyar a las personas que no tienen hogar y aquí te decimos de qué va.

Hijo de Will Smith abre restaurante para personas sin hogar

Cuando Jaden tenía 20 años puso en marcha un camión ‘food truck’ ('I Love You') en Los Ángeles y Nueva York con el objetivo de alimentar a las personas que no tuvieran hogar o más necesitadas.

El proyecto fue todo un éxito así que se convirtió en 'I Love You Restaurant', un lugar donde las personas que si pueden pagar la comida donarán su dinero para comprar los alimentos de las personas que no cuentan con el sustento para hacerlo.

¿Quién es Jaden Smith?

Jaden Smith ha formado parte de proyectos de cine, música y moda y aunque su nombre siempre estuvo bajo los reflectores por ser hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith. Actualmente tiene 27 años y ha destacado por su música y como el primer director creativo masculino de Louboutin.

Comenzó su carrera desde la cuna pues su primera aparición mediática fue en el videoclip Just The Two of Us de Will Smith cuando todavía estaba en el vientre de su madre, pero su debut cinematográfico fue en la película En Busca de la Felicidad en 2006 cuando tuvo el papel del hijo de su propio padre y también apareció en El día que la Tierra se detuvo, The Karate Kid, After Earth, Life in a year.

Posteriormente hizo algunas colaboraciones junto a Justin Bieber y a partir de ese momento lanzó mixtapes y varios sencillos, está enfocado en los géneros rap, R&B y sonidos alternativos.

