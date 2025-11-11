Pizza, alitas y otras deliciosas promociones que no te puedes perder este Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 está cerca y puede ser tu mejor oportunidad para darte un gustito culposo, pues varios comercios tendrán disponibles promociones imperdibles para sus clientes.

Aprovecha este fin de semana y disfruta de una exquisita pizza de Domino’s o de unas exquisitas alitas a precios de locura. Te contamos cómo puedes obtener las mejores ofertas del Buen Fin 2025.

¿Qué descuento hacen en el Buen Fin?

Este 2025, el Buen Fin está celebrando su aniversario 15 y, como cada año, cientos de comercios se unen a esta fiesta de promociones en productos y servicios. Por lo que es muy probable que en estos días se unan más y más empresas.

El Buen Fin 2025 será del 13 al 17 de noviembre, por lo que aún tienes tiempo de planear tus compras. A continuación, en adn Noticias, te contamos cuáles son las deliciosas promociones que estarán disponibles.

Promoción Domino’s de Buen Fin

Si lo tuyo, lo tuyo, es la pizza, no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de 3 pizzas en la compra de 2. Para Domino’s Pizza la oferta comenzó a partir del 10 de noviembre, pero estará disponible hasta el jueves 13.

Elige tu masa e ingredientes favoritos. El descuento será válido para reparto, mostrador o para recoger en tienda. La única pizza que no entra en la promoción es la Dominator.

Promoción de Las Alitas de Buen Fin

Si prefieres las alitas, ¡aprovecha!, porque este Buen Fin 2025 también trae promociones imperdibles en Las Alitas, Wing Stop donde podrás comprar paquetes de alitas a precios rebajados.

Las Alitas comenzaron a celebrar desde este 11 de noviembre, Día del Soltero. Si acudes tu solo acompañado de tu soledad, no te preocupes, porque gracias a eso podrás disfrutar de un paquete de alitas personales y bebida refill por solo $199 pesitos.

Promoción Alitas Wing Stop

El restaurante consentido de los godínez Wing Stop también tiene promociones para este Buen Fin: 25% de descuento en PIEZAS de Alitas, Boneless o Tiras (NO aplica en paquetes).

Instagram Descuentos Buen Fin 2025.

La promoción será válida del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025. Válido para consumo en restaurante, para llevar, en veb, Wingstop App y WhatsApp. No aplica a Uber Eats.

Ahora que ya conoces los restaurantes de pizzas y alitas que tendrán ofertas para el Buen Fin 2025, no pierdas la oportunidad y date ese gustito que te mereces.

