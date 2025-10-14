¡Oferta limitada! iPhone 14 Pro en Elektra con descuento de 6 mil pesos
Elektra ofrece una oportunidad única: iPhone 14 Pro con descuento de hasta 35%, ideal para cambiar a un celular de alta gama con gran cámara y súper moderno.
Elektra ha lanzado una atractiva oferta para los entusiastas de la tecnología: el iPhone 14 Pro eSIM de 256 GB reacondicionado, disponible por tan solo 10 mil 999 pesos.
Esta promoción es una oportunidad única para quienes buscan acceder a un dispositivo de alta gama sin comprometer su presupuesto, ya que el precio original del celular es de 16 mil 999 pesos.
¿Por qué elegir el iPhone 14 Pro reacondicionado?
El iPhone 14 Pro es reconocido por su rendimiento excepcional, diseño elegante y características innovadoras. Al optar por un modelo reacondicionado, los consumidores pueden disfrutar de estas ventajas a un precio con un maravilloso descuento.
Elektra garantiza que todos sus productos reacondicionados han sido rigurosamente inspeccionados y certificados para asegurar su funcionamiento óptimo.
Ventajas de adquirir en Elektra
- Precios competitivos: El iPhone 14 Pro está disponible por 10 mil 999 pesos, una oferta atractiva considerando el precio original de un modelo nuevo.
- Opciones de financiamiento: Elektra ofrece facilidades de pago, permitiendo a los clientes adquirir el dispositivo en cómodas mensualidades.
- Garantía de satisfacción: La tienda proporciona una garantía que respalda la calidad y funcionamiento del producto.
Características del iPhone 14 Pro
- Pantalla: Super Retina XDR de 6.1 pulgadas
- Procesador: Chip A16 Bionic, el más avanzado de Apple.
- Cámara: Sistema de triple cámara con capacidades mejoradas para fotografía y video.
- Conectividad: Soporte para eSIM, eliminando la necesidad de una tarjeta SIM física.
Oferta única de Elektra
Esta oferta de Elektra brinda una excelente oportunidad para quienes desean experimentar la tecnología de punta de Apple sin realizar una inversión considerable.
Al elegir un iPhone 14 Pro reacondicionado, los consumidores pueden disfrutar de un dispositivo de alta gama a un precio accesible, respaldado por la confiabilidad y garantía que ofrece Elektra.
