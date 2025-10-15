¡Seguro los tienes en casa! Tres dispositivos que son muy fáciles de hackear en el hogar

Cada vez es más común tener varios dispositivos inteligentes en nuestra casa para facilitarnos algunas tareas o proporcionarnos entretenimiento, sin embargo, también debemos ser cuidadosos, porque algunos son muy sencillos de hackear y esto puede provocar robos de información personal e incluso peores consecuencias.

Es por eso que en adn Noticias te contamos algunos dispositivos que debes reconfigurar, al menos en su contraseña, para poder tener tranquilidad y no permitir que alguna persona ajena tenga acceso a información confidencial.

Los 3 dispositivos más fáciles de hackear

Algunos pueden parecer inofensivos, ya que consideramos no les damos detalles relevantes de nuestra vida, aunque recordemos que las sorpresas pueden llegar de donde menos lo esperas:



Impresoras inalámbricas. Por muchos años las impresoras eran un objeto imprescindible para trabajar y estudiar, y aquellas que funcionaban “a distancia” eran de lo más prácticas, sin embargo, también son extremadamente sencillas de hackear

Por muchos años las impresoras eran un objeto imprescindible para trabajar y estudiar, y aquellas que funcionaban “a distancia” eran de lo más prácticas, sin embargo, también son extremadamente sencillas de Bocinas inteligentes. Ya sea una Alexa o un Google Home, estas pequeñas bocinas se han convertido en amigos personales de muchas personas, acompañándolos en diferentes momentos del día, guardando su agenda o resolviendo sus dudas. El problema es que, si no se configura bien la seguridad del dispositivo, es sencillo acceder a él.

Ya sea una Alexa o un Google Home, estas pequeñas bocinas se han convertido en amigos personales de muchas personas, acompañándolos en diferentes momentos del día, guardando su agenda o resolviendo sus dudas. El problema es que, si no se configura bien la seguridad del dispositivo, es sencillo acceder a él. Cámaras de seguridad para bebés. Tienen el objetivo de ser simples de usar e instalar, por lo que sus contraseñas y configuraciones carecen de filtros de seguridad y eso las hace más sencillas de hackear

Los riesgos de que accedan a tus dispositivos inteligentes

Como dijimos, la información personal quedará expuesta a cualquier persona que pueda hackear alguno de los dispositivos mencionados. En el caso de la impresora, puede acceder al almacenamiento interno y ver los documentos que ha impreso.

La situación es más alarmante con las bocinas inteligentes o las cámaras de seguridad , ya que literalmente da acceso a nuestro día a día, conversaciones personales y cualquier otra actividad.

