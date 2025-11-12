Trabajador de hotel revela trucos para detectar cámaras ocultas y evitar ser espiado en tus vacaciones

La preocupación por las cámaras ocultas en hoteles, moteles y alojamientos tipo Airbnb crece en México. Tras varios casos de videos íntimos filtrados desde moteles de Acapulco, usuarios de TikTok y expertos en ciberseguridad viralizaron consejos para detectar dispositivos espía con objetos tan simples como una linterna o un celular. Estas medidas buscan proteger la intimidad en espacios donde los huéspedes confían plenamente en la discreción del lugar.

Un trabajador hotelero conocido en redes como El Morro del Hotel mostró recientemente un método eficaz para revisar habitaciones, combinando luz visible e infrarroja. Su video, publicado el 12 de noviembre de 2025, acumula miles de vistas por su practicidad y claridad.

¿Cómo encontrar cámaras ocultas con una simple linterna?

El empleado del sector recomienda iluminar con una linterna potente espejos, televisores, detectores de humo y relojes de mesa. Si aparece un reflejo azulado o un punto brillante que no debería estar, puede tratarse del lente de una cámara. Los rincones más sospechosos suelen ser techos, marcos de puertas y bases de lámparas.

Dedicar cinco minutos a esta inspección puede marcar la diferencia. Los lentes, al ser de vidrio, reflejan la luz de forma diferente a los materiales opacos, lo que los delata incluso en escondites bien pensados.

El truco infrarrojo con tu teléfono

El método que hizo famoso a El Morro del Hotel consiste en apagar todas las luces y grabar con la cámara del celular mientras recorres el cuarto. Si ves un pequeño punto rojo en la pantalla, podrías estar frente a una cámara encendida. Este resplandor infrarrojo, invisible al ojo humano, es una señal infalible.

Este sistema funciona especialmente bien en la oscuridad, cuando los sensores del teléfono captan cualquier fuente de luz LED o infrarroja. Ideal para revisiones nocturnas o al llegar a tu habitación antes de instalarte.

Zonas de alto riesgo: ¿Dónde mirar primero?

Baños, techos, ventiladores, cuadros, enchufes y relojes de mesa son los lugares más utilizados para ocultar cámaras. Los expertos recomiendan tocar los objetos, buscar cables extraños o grietas fuera de lugar y no descartar ningún rincón, especialmente en moteles de paso donde la rotación de huéspedes dificulta el control.

En alojamientos temporales, como Airbnb, conviene leer reseñas recientes y verificar si los anfitriones cuentan con historial validado. Un simple comentario sobre “sensores raros” o “lucecitas nocturnas” puede ser una alerta temprana.

Consejos finales para proteger tu privacidad

Si sospechas de un dispositivo espía, no lo manipules. Llama al 911 o notifica a la administración del lugar y abandona la habitación. Aplica medidas preventivas como cubrir cámaras de televisores o asistentes inteligentes con cinta y desconectar aparatos que no uses.

También existen apps como Hidden Camera Detector o Glint Finder, que emplean el magnetómetro del teléfono para localizar señales de vigilancia. Aunque no son infalibles, ofrecen una capa extra de seguridad en tus viajes.

