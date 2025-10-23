¡Adiós, pan de muerto! Llegan las nuevas conchasúchil, el pan viral que todos están probando

El Día de Muertos es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, pero también lo es la gastronomía mexicana. Por esta razón, en esta bella celebración, la comida también juega un papel principal. El pan es uno de les elementos infaltables en la mesa de las familias mexicanas y tampoco puede faltar en una ofrenda de Día de Muertos; sin embargo, para darle un toque original, que te parecería cambiar el pan de muerto por una conchasúchil.

Por ahí dicen que “las penas con pan son menos”, por eso, en este Día de Muertos , es más bello recordar a los seres queridos que ya no están con un delicioso pan en la mano. Te contamos dónde puedes conseguir el pan viral que está conquistando a los capitalinos.

¿Qué es la conchasúchil, el pan más viral de Día de Muertos?

A través de redes sociales, nos enteramos de que ya llegó, ya está aquí, la conchasúchil, una idea que combina el pan de dulce más popular: la concha, con la flor indispensable en las ofrendas de Día de Muertos: el cempasúchil . El resultado es una deliciosa conchasúchil, el pan que conquistó a los internautas y que te urge probar.

El alimento que está desplazando al pan de muerto es una concha, que está decorada decorada en forma de una flor de cempasúchil, de color anaranjado. Se trata de una concha preparada con la masa del pan de muerto, por lo que tiene un exquisito sabor a naranja.

¿Dónde puedo comprar un conchasúchil?

La cafetería Bestcake CDMX, es el lugar donde puedes encontrar las conchasúchil, también tiene a la venta otras conchas que forman parte de la colección “El conchamino al Mictlán”. Todas están elaboradas con masa de pan de muerto. Las conchas disponibles son:

Conchasúchil

Xólotliconcha

Mictecacíconcha

Mictlanteconcha

Para hacer pedidos, puedes comunicarte por WhatsApp al número: 7581038851.

¿Cuál es el significado del pan de muerto?

Aunque estas nuevas opciones de pan para consentir a los difuntos en la ofrenda de Día de Muertos conquistaron a los capitalinos, la verdad es que el pan de muerto es una tradición que no morirá.

El pan de muerto es uno de los elementos más importantes en los altares, porque simboliza la unión entre la vida y la muerte. Se pone en la ofrenda para dar la bienvenida a los difuntos en su camino, y su forma representa el ciclo de la vida con el cráneo y los huesos que representan las extremidades o las lágrimas.

