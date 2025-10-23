Así son los zapatos de Bob Esponja que lanzó Adidas ¿Los comprarías?

Adidas sorprendió a sus seguidores con una colaboración inesperada, SpongeBob SquarePants x adidas Stan Smith Freizeit. Esta edición limitada rinde homenaje a los clásicos zapatos de Bob Esponja, combinando diseño retro, referencias pop y el inconfundible sello del Fondo de Bikini. El lanzamiento se realizó este octubre de 2025 y promete convertirse en uno de los drops más comentados de la temporada.

El modelo mantiene la silueta icónica de los Stan Smith, pero con una divertida transformación. Fabricado en piel acharolada “Core Black”, lleva agujetas blancas y la sonrisa de Bob en la lengüeta. Un guiño nostálgico al episodio “Your Shoe’s Untied” (2001), donde Patricio intenta aprender a amarrarse los cordones, detalle que encantó a los fans del humor absurdo de la serie.

Esta edición especial combina la estética minimalista de Adidas con el encanto caricaturesco de Nickelodeon. La mezcla de elegancia y humor convierte al par en una pieza de colección tanto para sneakerheads como para amantes de la cultura pop.

¿Por qué todos hablan de estos tenis?

Además de su diseño fiel a los zapatos de Bob Esponja, los nuevos Stan Smith destacan por su acabado brillante y detalles sutiles que evocan la infancia. Su concepto mezcla nostalgia con actualidad, apelando a una generación que creció viendo al personaje y ahora busca expresarlo en su estilo.

Las colaboraciones con íconos de la cultura pop han sido clave para Adidas. Antes vimos homenajes a Los Simpson, Star Wars y Toy Story. Esta vez, la marca apuesta por el universo submarino más querido de la televisión, reforzando su conexión emocional con los fans.

Disponibilidad y precio estimado

Aunque Adidas no ha confirmado una fecha global, se espera que los zapatos de Bob Esponja lleguen a tiendas selectas y en línea a finales de octubre, con un precio estimado de 120 dólares, aproximadamente 2 mil 206.26 pesos. Se anticipa una rápida venta debido a la demanda de coleccionistas y fanáticos de la serie.

