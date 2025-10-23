Lista de frases para felicitar a tu doctor en este Día del Médico 2025

Cada 23 de octubre, México celebra el Día del Médico , una fecha dedicada a reconocer la entrega, vocación y compromiso de quienes se dedican a preservar la salud y el bienestar de la sociedad.

Este día es una oportunidad perfecta para expresar gratitud a esos profesionales que, con su conocimiento y humanidad, marcan la diferencia en la vida de millones de personas.

¡Feliz Día del Médico y la Médica! 🥼🩺 #UnDíaComoHoy celebramos a quienes cuidan la salud, y recordamos la fundación, en 1833, del Establecimiento de Ciencias Médicas, antecedente de la actual Facultad de Medicina de la UNAM. ¡#GOYA! especial a sus egresadas y egresados.… pic.twitter.com/KXk9CJtkSZ — UNAM (@UNAM_MX) October 23, 2025

10 frases para felicitar a tu médico este 23 de octubre

Si deseas reconocer la labor de tu doctor o doctora de cabecera, aquí tienes una selección de frases ideales para dedicar en este Día del Médico 2025 :



“ Tu conocimiento salva vidas , pero tu empatía las transforma. ¡Gracias por tu vocación!”

, pero tu empatía las transforma. ¡Gracias por tu vocación!” “ Ser médico no es solo una profesión , es una misión de vida. ¡Feliz Día del Médico!”

, es una misión de vida. ¡Feliz Día del Médico!” “Tu trabajo es el puente entre la esperanza y la recuperación. ¡Gracias por tanto!”

“Cada día entregas lo mejor de ti para que otros vuelvan a sonreír. ¡Feliz Día del Médico! ”

” “La medicina requiere ciencia, corazón y paciencia, y tú dominas las tres. ¡Gracias por tu labor!”

“ Tu entrega es el mejor ejemplo de humanidad y servicio . ¡Feliz Día del Médico!”

. ¡Feliz Día del Médico!” “Gracias por cuidar con pasión, sanar con sabiduría y acompañar con empatía”

“ El mundo necesita más manos como las tuyas y corazones tan comprometidos . ¡Feliz Día!”

. ¡Feliz Día!” “Tu vocación inspira respeto, gratitud y admiración . ¡Gracias por dedicar tu vida a sanar!”

. ¡Gracias por dedicar tu vida a sanar!” “A quienes hacen de la salud su propósito y del servicio su bandera: ¡Feliz Día del Médico!”

¿Desde cuándo se conmemora el Día del Médico?

La conmemoración tiene su origen en 1937, cuando la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República Mexicana , a propuesta del doctor Eduardo Liceaga, estableció el 23 de octubre como el día oficial para celebrar a los médicos.

La fecha fue elegida en honor a la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, antecedente directo de la actual Facultad de Medicina de la UNAM, una de las instituciones más prestigiosas del país.

Más frases para celebrar la vocación médica

Además de las frases de arriba, puedes dedicar algunas más personalizadas, como:



“ Tu empatía y compromiso son medicina para el alma ”

” “La medicina es arte y ciencia; tú dominas ambas con excelenci a”

a” “Tu trabajo diario salva vidas y siembra esperanza. Gracias por todo”

En este Día del Médico, aprovecha la ocasión para agradecer a esos profesionales que, con cada consulta, diagnóstico o palabra de aliento, nos ayudan a recuperar la salud y mantener la vida.

