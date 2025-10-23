¡Terrorífico video! Sujetos enmascarados amenazan con entrar a las casas en pleno Halloween

En el marco de las celebraciones de Halloween en los Estados Unidos (EUA) este 2025, se han comenzado a difundir una serie de videos que muestran a tres sujetos enmascarados aterrorizando a las y los vecinos del condado de Alexandria ubicado dentro de la demarcación de Virginia.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que una familia difundió un video grabado con cámaras de seguridad en el cual se aprecian a tres supuestos hombres, irrumpiendo su vivienda a altas horas de la noche y sin que las autoridades intervinieran en el caso.

Video de los sujetos enmascarados agrediendo a una familia en Virginia

De acuerdo con información dada a conocer por medios internacionales, los residentes de la vivienda denunciaron ante las autoridades que los tres sujetos enmascarados comenzaron a golpear de manera airada su puerta aproximadamente a las 21:30 horas del pasado 14 de octubre.

Denunciaron que en medio de las consignas, los tres sujetos vestidos con temática de Halloween comenzaron a lanzar amenazas directas contra los habitantes de esta residencia.

Dijeron: ‘si no salen, entraremos’ y también amenazaron con causarle daño físico a su familia, afirmando que finalmente los matarían -señaló el jefe de la policía de Alexandria, Tarrick McGuire, para medios locales de los Estados Unidos.

Este video parece sacado de una escena de “La Purga”, pero ocurrió anoche en Virginia, EEUU, cuando unos enmascarados se acercaron a una casa familiar y dijeron “Happy Halloween”, para luego proceder a amenazar a esta familia con entrar y mat4rl0s+ pic.twitter.com/ATqUrFqy6o — juli🔮 (@cronopiatw) October 21, 2025

¿Qué han dicho las autoridades de EUA sobre el video?

Luego de la denuncia y de que el caso se hiciera tendencia a través de diferentes plataformas de las redes sociales, las autoridades de Virginia señalaron que continúan investigando el caso en búsqueda de dar con los tres sujetos que lanzaron las amenazas.

Y es que las autoridades norteamericanas calificaron de “muy alarmantes” las acciones cometidas en el condado de Alexandria y más, en el marco de las celebraciones de Halloween que se llevarán a cabo en los próximos días.

Casos se han replicado en México y otras partes del mundo

Vale la pena señalar que este no es el primer caso de sujetos enmascarados intentando aterrorizar a la gente en el marco de Halloween o Día de Muertos, pues esto se ha replicado en países como México, Australia, Inglaterra y demás.

