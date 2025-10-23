¡Oportunidad única! Walmart remata Samsung Galaxy A16 en menos de 2 mil 500 pesos

¡No dejes ir esta oportunidad! En Walmart México se encuentra disponible el Samsung Galaxy A16 desbloqueado en color gris a dos mil 449 pesos, cuando su precio real es de cuatro mil 299 pesos, lo que representa un ahorro de mil 850 pesos.

Además, cuenta con opción de pago a 12 mensualidades fijas de 305.92 pesos sin intereses.

El hecho de que esté desbloqueado le añade un plus para ti y para la persona a la que se lo regales, ya que puedes usarlo con tu compañía telefónica favorita o cambiar de plan sin depender de un contrato.

Características del Samsung Galaxy A16

Este modelo del Galaxy A16 ofrece una experiencia sólida para el día a día, con especificaciones destacadas para su rango. Por ejemplo:



Cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de hasta 90 Hz, lo que permite una visualización fluida y nítida.

de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de hasta 90 Hz, lo que permite una visualización fluida y nítida. Procesador de 5 nm (en algunas variantes) que colabora para ofrecer buen rendimiento en tareas cotidianas.

(en algunas variantes) que colabora para ofrecer buen rendimiento en tareas cotidianas. Cámara principal de 50 MP acompañada de lente ultra angular de 5 MP y macro de 2 MP; además, cámara frontal de 13 MP. Ideal para fotos sociales y uso general.

de 50 MP acompañada de lente ultra angular de 5 MP y macro de 2 MP; además, cámara frontal de 13 MP. Ideal para fotos sociales y uso general. Batería de 5,000 mAh que promete durar todo el día, y soporte para carga rápida de 25 W.

que promete durar todo el día, y soporte para carga rápida de 25 W. Además, un punto que muchos usuarios valoran: hasta seis años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad, lo que le da mayor vida útil al equipo.

¿Por qué es una buena compra?

Por el precio actual estás accediendo a un equipo con especificaciones que antes sólo se veían en gamas más costosas.

que antes sólo se veían en gamas más costosas. Al estar desbloqueado y en promoción , tienes libertad para elegir tu proveedor de servicios.

, tienes libertad para elegir tu proveedor de servicios. La opción de pagar en mensualidades fijas sin intereses lo hace aún más accesible.

lo hace aún más accesible. Considerando las actualizaciones y la batería duradera, es una buena inversión si tu plan es usar el equipo por varios años.

Recomendaciones antes de comprar

Verifica que la promoción esté vigente en tu tienda Walmart

en tu tienda Si usas mucho la cámara y estás habituado a lentes profesionales, quizá revisa muestras reales del equipo para asegurarte que cumple tus expectativas .

y estás habituado a lentes profesionales, quizá revisa muestras reales del equipo para . Aunque viene desbloqueado, confirma que funciona con la red de tu operadora (4G o 5G según cobertura).

Verifica qué cargador incluye (o si lo incluye) y considera si necesitas uno adicional de 25 W para aprovechar carga rápida.

Si estás buscando renovar tu smartphone sin gastar tanto, este Galaxy A16 presenta una excelente relación precio-prestaciones.

