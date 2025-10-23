¡Oportunidad única! Walmart remata Samsung Galaxy A16 en menos de 2 mil 500 pesos
Aprovecha la maravillosa oferta de Walmart; el Samsung Galaxy A16 baja de precio y te ofrece potencia, gran pantalla y cámara en un teléfono accesible.
¡No dejes ir esta oportunidad! En Walmart México se encuentra disponible el Samsung Galaxy A16 desbloqueado en color gris a dos mil 449 pesos, cuando su precio real es de cuatro mil 299 pesos, lo que representa un ahorro de mil 850 pesos.
Además, cuenta con opción de pago a 12 mensualidades fijas de 305.92 pesos sin intereses.
El hecho de que esté desbloqueado le añade un plus para ti y para la persona a la que se lo regales, ya que puedes usarlo con tu compañía telefónica favorita o cambiar de plan sin depender de un contrato.
Características del Samsung Galaxy A16
Este modelo del
Galaxy A16
ofrece una experiencia sólida para el día a día, con especificaciones destacadas para su rango. Por ejemplo:
- Cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de hasta 90 Hz, lo que permite una visualización fluida y nítida.
- Procesador de 5 nm (en algunas variantes) que colabora para ofrecer buen rendimiento en tareas cotidianas.
- Cámara principal de 50 MP acompañada de lente ultra angular de 5 MP y macro de 2 MP; además, cámara frontal de 13 MP. Ideal para fotos sociales y uso general.
- Batería de 5,000 mAh que promete durar todo el día, y soporte para carga rápida de 25 W.
- Además, un punto que muchos usuarios valoran: hasta seis años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad, lo que le da mayor vida útil al equipo.
¿Por qué es una buena compra?
- Por el precio actual estás accediendo a un equipo con especificaciones que antes sólo se veían en gamas más costosas.
- Al estar desbloqueado y en promoción, tienes libertad para elegir tu proveedor de servicios.
- La opción de pagar en mensualidades fijas sin intereses lo hace aún más accesible.
- Considerando las actualizaciones y la batería duradera, es una buena inversión si tu plan es usar el equipo por varios años.
Recomendaciones antes de comprar
- Verifica que la promoción esté vigente en tu tienda Walmart local (o en línea) ya que las ofertas pueden variar.
- Si usas mucho la cámara y estás habituado a lentes profesionales, quizá revisa muestras reales del equipo para asegurarte que cumple tus expectativas.
- Aunque viene desbloqueado, confirma que funciona con la red de tu operadora (4G o 5G según cobertura).
- Verifica qué cargador incluye (o si lo incluye) y considera si necesitas uno adicional de 25 W para aprovechar carga rápida.
Si estás buscando renovar tu smartphone sin gastar tanto, este Galaxy A16 presenta una excelente relación precio-prestaciones.
