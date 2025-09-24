inklusion.png Sitio accesible
Nota

Ricky Martin regresa a México con su tour “Live” en varios estados; anuncian fecha de venta de boletos

Ricky Martin tiene éxitos como ‘Tu Recuerdo’, ‘Vente pa’ ca’, ‘Livin’ la Vida Loca’ y demás; tendrá conciertos en CDMX, Nuevo León, Mérida y mucho más.

Conciertos de Ricky Martin en Mexico 2026
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció que a lo largo del próximo 2026 estará brindando una serie de conciertos en la Ciudad de México (CDMX), Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida, esto como parte de la gira mundial que terminó llamando “Live”.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que se anunció que el nacido en San Juan, Puerto Rico, estará brindando este tour dentro de la República Mexicana a lo largo del próximo mes de marzo de 2026.

Fechas y sedes de los conciertos de Ricky Martin en México

Será desde el 12 al 28 de marzo que se estarán llevando a cabo los conciertos de Ricky Martin en estos puntos de la República Mexicana, esto a esperas de que se puedan abrir más fechas para ver al intérprete de ‘Tu Recuerdo’ completamente en vivo.

Las fechas y sedes de los conciertos son:

  • Jueves 12 de marzo de 2026: Autódromo de Querétaro, Querétaro
  • Sábado 14 de marzo de 2026: en el Estadio Fray Nano de la CDMX
  • Miércoles 18 de marzo de 2026: en el Estadio Panamericano de Guadalajara
  • Viernes 20 de marzo de 2026: en el Estadio Walmart Park de Monterrey
  • Domingo 22 de marzo de 2026: en el Estadio Monumental de Chihuahua
  • Martes 24 de marzo de 2026: en la Explanada Poliforum de León, Guanajuato
  • Sábado 28 de marzo de 2026: en el Parque de Beisbol Kukulcán de Mérida
Ricky Martin anuncia divorcio de Jwan Yosef
¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Ricky Martin en 2026?

De acuerdo con lo señalado en el anuncio oficial, los boletos para los conciertos de Ricky Martin saldrán a la venta general el próximo 2 de octubre a las 11:00 de la mañana, esto a través de la plataforma de Funticket.

Es importante mencionar que se espera que el precio de los boletos para ver al cantante puertorriqueño ronden entre los mil y los 2 mil pesos, esto dependiendo de la entidad, zona de la grada y demás comodidades para los fanáticos del artista.

Canciones más famosas de Ricky Martin

Algunas de las canciones que podría interpretar Ricky Martin en su visita a México son ‘Tu Recuerdo’, ‘Vente pa’ ca’, ‘Livin’ la Vida Loca’, las cuales colocaron al cantante entre los más escuchados a nivel internacional en su momento.

De igual forma, podría cantar éxitos como ‘Canción Bonita’, ‘María’, ‘Falta Amor’, ‘Disparo al corazón’, ‘Pégate’, ‘Adrenalina’, ‘Vuelve’ y demás.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

