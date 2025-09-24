¿Qué es la ideología ‘Incel’?, experta Dania Ramírez lo revela

El término “incel” proviene de la expresión inglesa involuntary celibate, que significa “célibe involuntario”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Originalmente, en 1993, fue acuñado por una mujer canadiense como parte de un proyecto de apoyo mutuo para personas que experimentaban soledad y dificultades en sus relaciones románticas.

como parte de un proyecto de apoyo mutuo para personas que experimentaban soledad y dificultades en sus relaciones románticas. El término fue apropiado por comunidades masculinas en línea que lo transformaron en una subcultura caracterizada por la frustración sexual y el resentimiento hacia las mujeres.

que lo transformaron en una subcultura caracterizada por la Los incels suelen percibir a los hombres como víctimas de un sistema que favorece a las mujeres.

que favorece a las mujeres. Una creencia común en las comunidades incel es la “regla del 80/20" , que sostiene que el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los hombres, dejando al resto sin acceso al amor o al sexo.

, que sostiene que el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los hombres, dejando al resto sin acceso al amor o al sexo. Las comunidades incel en línea han sido vinculadas a actos de violencia y terrorismo .

. Investigaciones recientes han mostrado que los seguidores de la ideología incel están utilizando plataformas como TikTok para difundir sus creencias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.