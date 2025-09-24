inklusion.png Sitio accesible
¿Qué es la ideología ‘Incel’?, experta Dania Ramírez lo revela

La experta Dania Ramírez explica detalladamente qué es la ideología incel y cómo ha aumentado en los últimos años, especialmente en las generaciones más jóvenes.

Actualizado el 24 septiembre 2025 12:32hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

El término “incel” proviene de la expresión inglesa involuntary celibate, que significa “célibe involuntario”.

  • Originalmente, en 1993, fue acuñado por una mujer canadiense como parte de un proyecto de apoyo mutuo para personas que experimentaban soledad y dificultades en sus relaciones románticas.
  • El término fue apropiado por comunidades masculinas en línea que lo transformaron en una subcultura caracterizada por la frustración sexual y el resentimiento hacia las mujeres.
  • Los incels suelen percibir a los hombres como víctimas de un sistema que favorece a las mujeres.
  • Una creencia común en las comunidades incel es la “regla del 80/20", que sostiene que el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los hombres, dejando al resto sin acceso al amor o al sexo.
  • Las comunidades incel en línea han sido vinculadas a actos de violencia y terrorismo.
  • Investigaciones recientes han mostrado que los seguidores de la ideología incel están utilizando plataformas como TikTok para difundir sus creencias.

