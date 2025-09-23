¡Adiós México! Abren convocatoria para hacer pasantía en Estados Unidos; ¿cómo aplicar?

¿Te gustaría vivir en Estados Unidos? Recientemente se abrió una nueva convocatoria con la posibilidad de obtener una beca que combina estudios académicos con una pasantía profesional en una empresa del país vecino.

El programa está diseñado para recién egresados que buscan reforzar su formación y adquirir experiencia laboral internacional. Los beneficiarios podrán cursar estudios especializados y, al mismo tiempo, integrarse a proyectos dentro de compañías estadounidenses, lo que les permitirá fortalecer su perfil profesional y ampliar sus oportunidades en el mercado laboral.

Requisitos principales para aplicar

Ser mexicano, sin doble nacionalidad ni residencia en EE. UU.

Promedio mínimo de 8.5 en licenciatura o maestría

Título o acta de titulación antes del 31 de marzo de 2025

Examen de inglés vigente (TOEFL IBT mínimo 80, IELTS mínimo 6.5 o Duolingo mínimo 120)

Examen GRE (mínimo 152 en cualquier sección) o GMAT (mínimo 550)

Tres cartas de recomendación en inglés, ensayos en inglés y currículum vitae en inglés

Experiencia laboral o pasantía y perfil proactivo, flexible y autosuficiente

La convocatoria está abierta desde el 3 de septiembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026. Los resultados son inapelables y las entrevistas se realizan en línea.

Beneficios de la beca

Cursos de posgrado en universidades estadounidenses

Boleto de avión redondo México-Estados Unidos-México

Apoyo mensual para manutención y materiales profesionales

Apoyo único para gastos de instalación

Seguro médico Fulbright

Trámite de visa J1 como visitante de intercambio

En este enlace puedes realizar tu solicitud y obtener mayor información.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.