Usuarios de Reddit aseguran que el Museo de Louvre está vacío tras el robo millonario

Un domingo soleado se transformó en caos cuando cuatro ladrones irrumpieron en el Museo de Louvre y robaron ocho joyas valoradas en millones de euros. En apenas siete minutos, rompieron vitrinas, destrozaron ventanas y huyeron dejando tras de sí un vacío en la herencia cultural de Francia. El golpe, ejecutado con precisión cinematográfica, forzó el cierre temporal del recinto, uno de los más visitados del mundo.

Aunque la reapertura llegó este 22 de octubre, las visitas al Louvre cayeron un 80% desde el atraco, aseguraron internautas en Reddit. La “Ciudad de la Luz” vive hoy un contraste oscuro, donde el arte resiste entre ecos de cristales rotos y salas vacías.

¿Qué pasó en el Museo de Louvre después del robo?

Tras el robo, las autoridades reforzaron la seguridad del Museo de Louvre con sensores de movimiento y vigilancia nocturna. Sin embargo, la icónica Galería de Apolo, epicentro del crimen, permanece cerrada al público. Los visitantes aún pueden recorrer el resto del museo con nuevas medidas, como acceso por horarios y control facial.

Turistas y locales lamentan la pérdida, aunque valoran la reapertura parcial como símbolo de resiliencia.

El Louvre está herido, pero sigue siendo el corazón de París, -comentó uno de los internautas de la red.

El impacto fue inmediato, las visitas diarias pasaron de entre 25 mil y 35 mil visitantes diarios a aproximadamente 5 mil y 7 mil visitantes diarios, con base en los reportes de los usuarios de Reddit.

Calles antes repletas hoy lucen tranquilas, y los pasillos donde reinaba el bullicio se han convertido en corredores de silencio. Las autoridades francesas temen un golpe prolongado al turismo cultural, uno de los pilares económicos de la capital.

Para incentivar el regreso, el museo lanzó descuentos del 20% en entradas combinadas con el Musée d’Orsay y acceso gratuito a tours virtuales.

