Así se ve Cerecito, el único cachorro vivo de Cereza, tras el accidente de la pipa en Iztapalapa

Los perros también resultaron afectados por el accidente de la pipa en Iztapalapa , la historia más conocida es la de la perrita french poodle llamada Cereza, que fue rescatada con graves quemaduras. La situación de Cereza era muy especial, pues se encontraba embarazada y tras la tragedia tuvo que ser intervenida y dio a luz a cinco cachorros prematuramente, de los cuáles solo un perro sigue con vida.

Luego de 14 días después del accidente de la pipa en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, la perrita Cereza perdió a cuatro de sus bebés. Actualmente, solo Cerecito continúa luchando por su vida junto a su madre. Para alegría de los seguidores de la famosa perrita, los cuidadores ya presumieron en redes sociales cómo se ve el único cachorro vivo. Te contamos los detalles de los perros del accidente de pipa en Iztapalapa.

VIDEO: Presentan a Cerecito, único cachorro vivo de Cereza

A través de sus redes sociales, la fundación “Huellitas, amor sin fronteras” ha mantenido al tanto a los capitalinos del estado de salud de la perrita Cereza. De esta manera supimos que, tras el accidente en el Puente de la Concordia, la perrita que logró huir con vida del flamazo de la pipa de gas LP fue rescatada y atendida por miembros de esta fundación.

Además de ser intervenida para sanar sus quemaduras, la perrita dio a luz prematuramente a cinco cachorros. A lo largo de dos semanas, cuatro perritos fallecieron; no obstante, un perrito que fue bautizado como Cerecito sigue con vida.

“Hoy cumplo diez días en la veterinaria, diez días de lucha, de dolor, de entrega, de cuidados médicos, pero también hay amor y esperanza. Desafortunadamente he perdido a cuatro de mis bebés, y aunque mi alma llora, me aferro a lo único que me queda mi pequeño cerecito, él es mi sol, mi razón de ser, mi esperanza, se lee en la publicación donde aparece un video del pequeño cachorro.

Diario de Cereza 🍒



“Hoy Cereza nos recuerda que la fuerza de un perro es un misterio que el humano jamás podrá comprender. A pesar del dolor, a pesar del infierno que vivió, ella sigue de pie… luchando, sonriendo con esos ojitos de esperanza. 🐾💖

El perro Cerecito luce muy parecido a su madre, su pelaje es de color blanco con algunas manchas de color café. El pequeño se ve sano y parece estar creciendo. En el video se ve a Cereza recuperándose mientras cuida de su cachorro.

¿Cuál es el estado de salud de Cereza, la perrita del accidente de pipa en Iztapalapa?

De acuerdo con la información brindada por la fundación “Huellitas, amor sin fronteras”, después de 12 días, la perrita Cereza ha sido intervenida en tres ocasiones, esto con el objetivo de retirar piel quemada, para darle una nueva oportunidad de sanar, para que la piel muerta no se necrose.

A pesar del infierno que vivió durante el accidente de la pipa en Iztapalapa , Cereza se sigue recuperando cada día, junto al único cachorro que sigue vivo. Al parecer, en cuanto sean dados de alta podrían ser adoptados.

Experto explica que fue lo que pasó con la pipa en Iztapalapa

Aunque se dijo que la pipa de gas LP que ocasionó la tragedia en Iztapalapa había explotado, el profesor de Química de la UNAM, Carlos Antonio Rius Alonso, explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que lo que realmente ocurrió en el accidente en Iztapalapa es que la pipa se fisuró al golpearse y dejó escapar el gas, que se esparció rápidamente.

Después, una chispa originó el flamazo que ocasionó graves quemaduras a las personas que se encontraban en el lugar. Al momento, el accidente de la pipa en Iztapalapa ha causado la muerte de 30 personas.