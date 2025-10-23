Papá policía se defiende de asaltantes mientras hijo observa, se ríe y come un helado

Un intento de asalto sorprendió a clientes de una heladería ubicada en las calles Ariel y Sayago, en Montevideo, cerca de las 11 de la noche. Lo que parecía una salida familiar se convirtió en una escena de acción cuando un policía, que disfrutaba un helado junto a su hijo, repelió a tiros a dos hombres que intentaron robar el local.

El uniformado, fuera de servicio, se identificó como agente y abrió fuego cuando notó las intenciones de los asaltantes. Según fuentes policiales de Uruguay, uno de los sospechosos resultó herido en el pecho y fue trasladado a un hospital. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

¿Cómo repelió el intento de asalto?

El policía no dudó en actuar cuando los delincuentes ingresaron al local. Con voz firme, se identificó, desenfundó su arma y disparó para detener la amenaza, protegiendo tanto a su hijo como a los presentes. Las imágenes del incidente confirmaron que el oficial actuó bajo protocolo y en legítima defensa.

Se rió y siguió con el helado.

En Uruguay, los efectivos policiales tienen permiso para portar armas incluso fuera del horario laboral, amparados por la Ley N° 19.315, que los faculta a intervenir ante situaciones de emergencia en cualquier momento.

El hombre herido, de 35 años, tenía antecedentes por homicidio, tráfico de armas y receptación. Tras recibir el impacto de bala, se sentó en la vereda esperando a la ambulancia, sin intentar escapar. La Policía Científica confirmó que el arma del agente fue usada conforme a reglamento y que la respuesta fue proporcional al peligro.

Fuentes judiciales señalaron que el caso será investigado, pero que la figura de legítima defensa aplicaría de forma clara por la inmediatez del ataque y la presencia de un menor.

Minutos después del llamado al 911, varios patrulleros llegaron al lugar. Las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad, que mostraron con nitidez la secuencia y zona fue acordonada para que los peritos recolectaron casquillos y huellas para reconstruir los hechos. Testigos relataron que el menor del oficial, aunque asustado, mantuvo la calma viendo a su padre “hacer su trabajo”, se sintió aliviado y continuó comiendo su helado.

Legítima defensa y porte de armas: Lo que dice la ley uruguaya

El artículo 26 del Código Penal uruguayo establece que una persona puede actuar en legítima defensa si su vida o la de otros está en peligro inminente. En este caso, los expertos aseguran que el oficial cumplió con los criterios legales:



Amenaza directa

Respuesta proporcional

Testigos del hecho

Aunque muchos ciudadanos aplaudieron la reacción del agente, otros cuestionan la normalización de la violencia armada en espacios públicos.

