¡Nuggets en tu boda! McDonalds lanza un “paquete cases” con alimento para 100 personas

Una de las partes más importantes a la hora de organizar una boda es encontrar el banquete ideal, delicioso y económico. Afortunadamente, hoy en día, las bodas tradicionales están pasando de moda, por lo que hasta podrías considerar una de las opciones que te hacían muy feliz cuando eras niño: McDonalds .

Sí, aunque no lo creas este restaurante que revolucionó la historia de la comida rápida en el mundo con su divertido invento llamado Cajita Feliz , ahora también incursiona en el mundo de los banquetes de boda con un original “paquete cases”. Te contamos todos los detalles.

¿En qué consiste el paquete cases de McDonalds?

¿Te imaginas celebrar en tu boda con una cajita de nuggets? McDonalds ya lo hizo posible, pues aunque hace varios años esta opción podría haber sonado descabellada, hoy en día, las bodas poco convencionales son la tendencia.

Por tal motivo, tener un “paquete cases” en tu boda no solo le daría un toque original y divertido a tu boda, sino que también sería un detalle que llenará de nostalgia a todos tus invitados, porque ¿quién no guarda hermosos recuerdos con los nuggets de McDonalds ?

Pero, ¿en qué consiste un “paquete cases”? Te contamos todo lo que podra degustar cada uno de tus invitados:

100 sándwiches de pollo

100 cajas de McNuggets (con cuatro piezas cada una)

¿Cuánto cuesta un banquete de boda para 100 personas en McDonalds?

En México, un banquete de bodas aproximadamente te costaría unos $570 pesos por persona, es decir, que para tener 100 invitados deberás invertir hasta $57,000 pesos. No obstante, con la nueva opción del banquete de McDonalds, lo único que debes invertir para tener un “paquete cases” son 235 dólares, aproximadamente, $4,335 pesos en total. Esto, defintivamente, te deja un gran margen en tu presupueto para hacer una boda inolvidable.

McDonalds llegará hasta tu boda con un servicio de catering muy especial. ¿Te gusta la idea? La mala noticia es que por ahora, la cadena de restaurantes de comida rápida únicamente tiene disponible el “paquete cases” en Indonesia, pero es probable que muy pronto llegue a nuestro país. ¿Lo pedirías para tu boda?