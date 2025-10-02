¡Es hermoso! FIFA y Adidas presentan el balón del Mundial 2026
Días atrás, se presentaron las mascotas del Mundial 2026 que son Maple, Zayu y Clutch: un alce canadiense, un jaguar mexicano y un águila estadounidense.
Este jueves 2 de octubre, Adidas y la FIFA presentaron oficialmente el balón oficial del Mundial 2026 , denominado Trionda.
La presentación se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos; en redes sociales se compartieron los detalles del balón que acompañará la justa mundialista.
Significado de Trionda, el balón del Mundial 2026
El Trionda es el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Su nombre fusiona Tri, en alusión a los tres países anfitriones, así como Onda, que significa ola en español y portugués, simbolizando la unión y el dinamismo del torneo.
Diseño y simbolismo del Trionda
El diseño del Trionda incorpora los colores representativos de las tres naciones anfitrionas: rojo, verde y azul.
Cada sección del balón está adornada con símbolos culturales distintivos:
- Rojo con hojas de arce, representando a Canadá
- Verde con un águila azteca, representando a México
- Azul con estrellas, representando a Estados Unidos
Este diseño busca reflejar la identidad y la colaboración de los tres países en la organización del evento deportivo más importante del mundo.
2026, un mundial histórico
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera en la historia en ser organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
Este evento marcará un hito en la historia del futbol, no solo por su magnitud, sino también por la colaboración entre naciones para ofrecer una experiencia única a los aficionados de todo el mundo.
