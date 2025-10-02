¡Adidas toma todo mi dinero! Lanzan colección de tenis de Día de Muertos

La reconocida marca de ropa deportiva, Adidas, suele subirse a tendencias y romper esquemas con sus diseños. Y en esta ocasión se ha dispuesto a llegarle a los mexicanos y al mundo con una de las celebraciones más emblemáticas de nuestro país pues han lanzado una colección de tenis de Día de Muertos que lucen espectaculares para modelarlos en esta época.

La marca de las 3 rayitas ya ha lanzado otras colecciones similares como son los de Concha de Pan Dulce o los los de Bob Esponja y ahora pretende romper el mercado desde la nostalgia y la tradición que representa el Día de Muertos para los mexicanos. Lanzados este 2 de octubre de 2025 Adidas también dio a conocer los precios de estas espectaculares piezas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuánto cuestas los tenis Adidas de Día de Muertos?

Con el lema “De la ofrenda a tu estilo” la marca lanzó 4 pares de tenis distintos que se pueden adquirir en línea en el siguiente enlace de los tenis de Día de Muertos de Adidas o en tiendas departamentales. Sus precios son los siguientes:



• Run 70s 2.0: $1,449

• Grand Court Alpha 00s: $1,699

• Campus 00s: $2,299

• Campus 00s Double W: $2,299

• Grand Court Alpha 00S: $1,699

• Campus 00s J (Tallas para niños/jóvenes): $1,449

Otros productos de la colección Adidas Día de Muertos

Además de los tenis, Adidas también lanzó una colección de t-shirts y una sudadera de Día de Muertos con colores y elementos alusivos a las fechas y que serán el complemento perfecto para tu calzado.

Cuatro playeras en 6 colores distintos para dama y caballero, así como una sudadera en color morado complementan esta colección que seguramente romperá el mercado a partir de su salida a la venta este mes. Cabe mencionar que una de las T-Shirts está de oferta en línea por tan solo $249 pesos.

¿Qué te pareció esta colección de tenis? Cuéntanos en nuestras plataformas digitales si los usarías o no o sí solo se te hace que es una estrategia de la marca para subirse a una de las tradiciones mexicanas más importantes y que más popularidad tiene a nivel internacional.

Ropa de segunda mano con las 3B y que se preocupa por el medio ambiente [VIDEO] Si eres de los que le gusta vestir a la moda pero quieres disminuir tu huella ecológica, La Requerida es una tienda de ropa buena, bonita y barata y que cuida el medio ambiente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.