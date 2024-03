Exestrella de ‘Zoey 101' habla sobre una presunta agresión que sufrió en su tiempo en Nickelodeon

Matthew Underwood, conocido por su papel como Logan Reese en la popular serie Zoey 101, ha revelado recientemente en sus redes sociales haber sido víctima de acoso y agresión a la edad de 19 años por parte de su agente en aquel momento. Esta confesión fue hecha en contexto de las declaraciones y revelaciones sobre la docuserie de Investigation Discovery, Quiet on Set: El lado oscuro de la televisión infantil , donde se abordan diferentes acusaciones de abuso en la industria del entretenimiento infantil.

En una emotiva publicación en Instagram, Underwood compartió los detalles de su traumática experiencia: “Cuando tenía 19 años, fui acosado y luego agredido por mi agente en ese momento, que había pasado una buena cantidad de tiempo construyendo confianza conmigo como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi autoimagen fue aplastada”, expresó el actor. Añadió que, tras denunciar el incidente, el agente fue despedido, aunque “sigue activo en la industria”. Esta experiencia lo llevó a alejarse de Los Ángeles y abandonar su carrera actoral.

La revelación surgió en un momento en que Underwood fue objeto de críticas y acoso en línea tras el lanzamiento de Quiet on Set, que incluye acusaciones contra Dan Schneider, creador de Zoey 101, y otros miembros de Nickelodeon. Underwood defendió su silencio y el de otros, argumentando que no gritar abiertamente contra los pedófilos o los abusadores no significa que apoyen tales comportamientos o que no tengan sus propias razones, a menudo personales y dolorosas, para no hablar.

A pesar de su experiencia personal negativa en la industria, Underwood afirmó no haber tenido malas experiencias trabajando en Nickelodeon ni con Dan Schneider. “Nunca he tenido una mala experiencia trabajando en el set de una serie de Nickelodeon y nunca he tenido una mala experiencia con Dan”, señaló Underwood, quien recientemente retomó su papel de Logan Reese en la película secuela Zoey 102. Expresó su esperanza en la capacidad de las personas para mejorar y evolucionar, incluyendo a Schneider, a quien describió capaz de reconocer sus errores pasados.

Underwood concluyó su declaración con un llamado a la empatía y al cese del acoso en línea, y enfatizó en las consecuencias dañinas que puede tener en aquellos que ya han sido víctimas de abuso: “No puedo creer que tenga que decir esto, pero por supuesto que no apoyo a los pedófilos. Por favor, dejen de desear la muerte a mi familia y, por favor, reconsideren acosar a otros actores que desean mantener su privacidad: nunca se sabe quién ha sido ya víctima del infierno que les están deseando”.

