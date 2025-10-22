Cinépolis tendrá boletos a 29 pesos; fechas y películas disponibles
Si te gusta ir al cine y quieres ahorrar una lanita no te puedes perder la Fiesta Cinépolis pues los boletos estarán a 29 pesos, conoce todos los detalles.
¡Atención cinéfilos! Si quieres disfrutar de tus películas favoritas y ahorrar una lanita no te puedes perder la promoción de Cinépolis pues tendrá boletos a 29 pesos en noviembre, aquí te compartimos todos los detalles para que vayas con tu familia, pareja o amigos.
Cinépolis tendrá boletos a 29 pesos
Mediante redes sociales, Cinépolis dio a conocer que el 3, 4 y 5 de noviembre todos los boletos estarán a 29 pesos en las salas normales, Plus, Jr y Macro XE.
Además, las salas Cinépolis VIP, 4DX e IMAX tendrán un precio especial de 75 pesos.
Es importante que tomes en cuenta las siguientes restricciones:
- No participan butacas dúo, cuádruples o diferenciadas
- Es posible que los precios especiales solo apliquen en horarios especiales
- La promoción no es válida con otras promociones como miércoles de 2x1, matinés, Club Cinépolis, estudiantes o tercera edad
- No aplica en premieres, preventas, funciones especiales ni festivales
- No es válida en salas ScreenX
- Esta sujeta a disponibilidad
- Los boletos pueden pagarse con puntos Club Cinépolis siempre y cuando cubran el valor total del boleto
¡Confirmado! 😎🎬 #FiestaCinépolis regresa del 3 al 5 de noviembre, con funciones desde $29. ¿List@ para planear tu festejo? 🍿🥳 pic.twitter.com/gvhHrv8tDk— Cinépolis (@Cinepolis) October 21, 2025
¿Dónde comprar los boletos de Cinépolis?
Los boletos a 29 pesos podrán comprarse en la aplicación de Cinépolis, en el sitio web cinepolis.com , en los kioscos automáticos dentro de los complejos o directamente en la taquilla de los cines participantes, así que no hay pretexto para que disfrutes de esta promoción.
Cartelera de Cinépolis
Actualmente en la cartelera se encuentran:
- Tron: Ares
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
- Una Batalla Tras Otra
- El Conjuro 4: Últimos Ritos
- Camina o Muere
- Los Tipos Malos 2
- Otro Viernes de Locos
- Toy Story (30 Aniversario)
- Re Estreno Amores Perros
- Downton Abbey: El Gran Final
- La Hermanastra Fea
- Mascotas al Rescate
- El Gran Viaje de Tu Vida
- Un Mundo Mejor
Además, próximamente se estrenarán:
- Teléfono Negro 2
- Cacería de Brujas
- Mente Maestra
- Hola Frida
- La Libertad de Fierro
- Lachatao
Ve armando el plan para que puedas disfrutar de películas animadas, de acción y hasta de terror y no gastes tanto dinero.
