Cinépolis tendrá boletos a 29 pesos; fechas y películas disponibles

¡Atención cinéfilos! Si quieres disfrutar de tus películas favoritas y ahorrar una lanita no te puedes perder la promoción de Cinépolis pues tendrá boletos a 29 pesos en noviembre, aquí te compartimos todos los detalles para que vayas con tu familia, pareja o amigos.

Cinépolis tendrá boletos a 29 pesos

Mediante redes sociales, Cinépolis dio a conocer que el 3, 4 y 5 de noviembre todos los boletos estarán a 29 pesos en las salas normales, Plus, Jr y Macro XE.

Además, las salas Cinépolis VIP, 4DX e IMAX tendrán un precio especial de 75 pesos.

Es importante que tomes en cuenta las siguientes restricciones:

No participan butacas dúo, cuádruples o diferenciadas

Es posible que los precios especiales solo apliquen en horarios especiales

La promoción no es válida con otras promociones como miércoles de 2x1, matinés, Club Cinépolis, estudiantes o tercera edad

No aplica en premieres, preventas, funciones especiales ni festivales

No es válida en salas ScreenX

Esta sujeta a disponibilidad

Los boletos pueden pagarse con puntos Club Cinépolis siempre y cuando cubran el valor total del boleto

¿Dónde comprar los boletos de Cinépolis?

Los boletos a 29 pesos podrán comprarse en la aplicación de Cinépolis, en el sitio web cinepolis.com , en los kioscos automáticos dentro de los complejos o directamente en la taquilla de los cines participantes, así que no hay pretexto para que disfrutes de esta promoción.

Cartelera de Cinépolis

Actualmente en la cartelera se encuentran:

Tron: Ares

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito

Una Batalla Tras Otra

El Conjuro 4: Últimos Ritos

Camina o Muere

Los Tipos Malos 2

Otro Viernes de Locos

Toy Story (30 Aniversario)

Re Estreno Amores Perros

Downton Abbey: El Gran Final

La Hermanastra Fea

Mascotas al Rescate

El Gran Viaje de Tu Vida

Un Mundo Mejor

Además, próximamente se estrenarán:

Teléfono Negro 2

Cacería de Brujas

Mente Maestra

Hola Frida

La Libertad de Fierro

Lachatao

Ve armando el plan para que puedas disfrutar de películas animadas, de acción y hasta de terror y no gastes tanto dinero.

