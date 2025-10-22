inklusion.png Sitio accesible
Cinépolis tendrá boletos a 29 pesos; fechas y películas disponibles

Si te gusta ir al cine y quieres ahorrar una lanita no te puedes perder la Fiesta Cinépolis pues los boletos estarán a 29 pesos, conoce todos los detalles.

1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

¡Atención cinéfilos! Si quieres disfrutar de tus películas favoritas y ahorrar una lanita no te puedes perder la promoción de Cinépolis pues tendrá boletos a 29 pesos en noviembre, aquí te compartimos todos los detalles para que vayas con tu familia, pareja o amigos.

Cinépolis tendrá boletos a 29 pesos

Mediante redes sociales, Cinépolis dio a conocer que el 3, 4 y 5 de noviembre todos los boletos estarán a 29 pesos en las salas normales, Plus, Jr y Macro XE.

Además, las salas Cinépolis VIP, 4DX e IMAX tendrán un precio especial de 75 pesos.

Estreno de la nueva película de 31 Minutos
Es importante que tomes en cuenta las siguientes restricciones:

  • No participan butacas dúo, cuádruples o diferenciadas
  • Es posible que los precios especiales solo apliquen en horarios especiales
  • La promoción no es válida con otras promociones como miércoles de 2x1, matinés, Club Cinépolis, estudiantes o tercera edad
  • No aplica en premieres, preventas, funciones especiales ni festivales
  • No es válida en salas ScreenX
  • Esta sujeta a disponibilidad
  • Los boletos pueden pagarse con puntos Club Cinépolis siempre y cuando cubran el valor total del boleto

¿Dónde comprar los boletos de Cinépolis?

Los boletos a 29 pesos podrán comprarse en la aplicación de Cinépolis, en el sitio web cinepolis.com , en los kioscos automáticos dentro de los complejos o directamente en la taquilla de los cines participantes, así que no hay pretexto para que disfrutes de esta promoción.

Cartelera de Cinépolis

Actualmente en la cartelera se encuentran:

  • Tron: Ares
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
  • Una Batalla Tras Otra
  • El Conjuro 4: Últimos Ritos
  • Camina o Muere
  • Los Tipos Malos 2
  • Otro Viernes de Locos
  • Toy Story (30 Aniversario)
  • Re Estreno Amores Perros
  • Downton Abbey: El Gran Final
  • La Hermanastra Fea
  • Mascotas al Rescate
  • El Gran Viaje de Tu Vida
  • Un Mundo Mejor

Además, próximamente se estrenarán:

  • Teléfono Negro 2
  • Cacería de Brujas
  • Mente Maestra
  • Hola Frida
  • La Libertad de Fierro
  • Lachatao

Ve armando el plan para que puedas disfrutar de películas animadas, de acción y hasta de terror y no gastes tanto dinero.

Películas
